鄭麗文指「普丁非獨裁」恐影響藍白合？黃國昌：每個人對自己評價負責

國民黨主席當選人鄭麗文接受《德國之聲》專訪，指俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，而是民主選出來的領袖。民眾黨主席黃國昌今（1日）被問及是否擔心未來恐影響藍白黨團合作，黃稱「不會」，並指每個政黨、每個政治人物對不同國家的元首或政治人物的評價，那個是每一個人對自己的評價負責任的問題。

黃國昌上午於立法院議場會接受媒體聯訪，被問到怎麼看鄭麗文稱普丁非獨裁者的說法，是否擔心未來藍白黨團在一些政策、立場上扞格？黃國昌回應，不會啊，因為目前跟國民黨討論國會有關於法案的事項，到目前為止，沒什麼法案牽涉到俄國，也沒什麼法案牽涉到烏克蘭。

黃國昌指出，那每一個政黨、每一個政治人物，對世界上其他不同國家的元首或政治人物的評價，那是每一個人對自己的評價負責任的問題。

黃國昌說，民眾黨團立場向來非常的清楚，就是務實、理性、科學，就是論事。從去年國會改革案、財政收支劃分法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪，乃至於還給勞工假期及針對警消所得替代率提高、增加軍人待遇的事，這都是有共同的價值、共同的目標，在國會裡合作推動法案最具體的例子。

黃國昌表示，大家冷靜想想會發現，當執政黨跳票、擺爛時，在野黨在國會撐起這國家，幫民進黨履行民進黨跳票的法案，且這些法案都憂關民生、人民的福祉，沒牽涉到純粹的是什麼意識形態或想法不一樣的爭執，過去這樣子做、現在這樣子做，未來還是本於相同的原則、態度，繼續在國會裡推動福國利民的法案。

他提到，當然鄭麗文預計11月1日應該就會就任，也期待跟新任的國民黨主席能針對聯合政府的理念、外國實踐的經驗，以及台灣可以借鏡的地方，大家更深入的交換意見。

