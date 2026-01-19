鄭麗文指「鄭習會」是大利多、大加分 批民進黨：賣芒果乾賣出反感

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前喊出促成「鄭習會」的構想，今(19)日接受節目《中午來開匯》專訪被問及時間，表示還沒有安排，針對訪中國、兩岸交流，她認為是國民黨的大利多跟大加分，直呼不要因為民進黨亂扣帽子就不做，反而要讓民進黨知道這招無效，「大罷免賣芒果干賣出反感、反效果」。

主持人黃光芹提問，國共論壇是否如期舉行？「鄭習會」在安排當中？透露黨內消息人士指出，有人希望鄭麗文不要在提名沒搞定前就訪中，否則可能變成「送分題」。鄭麗文表示，這剛好相反，認為這會是國民黨的大利多跟大加分，如果因為民進黨亂扣帽子就不做，那國民黨就回家睡覺，反正做什麼都會被罵，所以不需要因為民進黨來自我設限、綁手綁腳，那就跳入民進黨的坑了，就好像民進黨都要用司法對付國民黨，如果國民黨就這樣綁手綁腳，那人都不用做、日子都不用過了。相反地，要讓民進黨知道這招無效，「大罷免不就是這樣嗎？所以賣芒果乾賣出反感、反效果」。

鄭麗文指出，台灣有各個不同領域和產業需要兩岸和平、交流，所以帶來的是更大的底氣和支持的力量，不只是藍營內部殷殷期盼兩岸和平，國際社會也是如此，提到國際智庫告訴他去年跟今年已是完全不同的水溫，「所以這是為什麼國際媒體都要來訪問我，你知道排隊排多長，那他們見了我，都是覺得這是無比艱困的工作，但是都期待兩岸一定要和平」。

鄭麗文認為，國民黨不習慣主導議題的能力，過去黨內嘆國民黨沒有論述的能力，所以都是民進黨在主導議題，可是現在是她在主導議題，當然會迎來無情的批判、抹黑，這是正常，「所以不要畏懼爭議，因為現在是我們在主導議題」；希望兩岸交流是前瞻性問題，包括氣候變遷、AI等議題，希望可以有更多交流對話，甚至合作。

至於和習近平的會面，鄭麗文說自己一直講的是原則性，希望上半年完成，下半年就要鎖定在地方選舉，「這是我自己心裡的規劃」，黃光芹追問「有在安排期程嗎？」鄭麗文說到目前為止還沒有，針對媒體報導她過年前就要去北京，鄭麗文也笑「唉呦！那我要趕快準備」，直呼很愛幫她編故事，強調不可能黑箱秘密進行，一旦確定行程，一定會正式開記者會公布，請外界不用急。

