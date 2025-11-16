鄭麗文挖國民黨牆角 習近平押錯寶難收場

鄭麗文當選中國國民黨主席，習近平馬上發文祝賀，國共兩黨融為一體，共存共榮。攝影李智為

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

鄭麗文當選國民黨主席僅幾天，到處點火頭，言行出位，「慌死人唔知」她的媚共。先是接受訪問公然聲稱普丁不是獨裁者，又稱俄烏戰爭起因是北約東擴，完全照抄中共的論述。近日，她又借出席白色恐怖受害者紀念儀式，拜祭中共特務，引起台灣輿論大嘩。

拜祭吳石的事件曝光後，鄭麗文說她問過主辦機構，並沒有吳石這回事，但台灣媒體卻公開了主辦機構發出的邀請函，內文已聲明紀念共諜吳石等人，鄭麗文的謊言又被揭穿。

廣告 廣告

從這一連串的事件中可以發現，此人媚共無底線，性格浮躁衝動，自以為是，她對重大政治問題缺乏深思熟慮，又性喜出位招惹是非，她根本不像國民黨的主席，倒像一個四處鑽營的政治小爬蟲。

作為一個初上任的黨主席，對黨的高層運作仍舊陌生，又正處政治風雲突變的關鍵時刻，鄭麗文本應如履薄冰，深思熟慮，遵循黨的總方針總路線，平衡黨內不同派系的利益，更重要的，應該絕對站在台灣人民的立場上去應對現實政治的挑戰。鄭麗文反其道而行之，一味張揚個人的政治主張，胡亂操弄現實政治，完全不顧及黨的基本共識，更無視台灣基本民意，這種輕浮而獨斷的個性，對國民黨絕對是一個災難。

鄭麗文拜祭共諜，已引起國民黨內及社會各界的強烈反感，黨內主流派都公開與其割席，有黨的基層幹部甚至直闖黨中央抗議，國民黨名嘴也紛紛公開譴責，鄭麗文上任僅一周，已經陷入社會輿論的包圍之中。

黨主席在黨內的政治立場，應該取長補短，平衡左右，謹言慎行，瞻前顧後，這都是起碼的政治素質。因為黨不是一個人的黨，黨有百年傳承的政治文化，有不同派系的利益要照顧，有歴史光譜要小心審視。黨不是主席的玩具，更不是達到個人野心的工具。

鄭麗文的問題是她根本不了解一個黨的運作，既不觀照國民黨的歴史，也不理會國民黨的政治文化，更不知道國民黨政治路線的來龍去脈。做了黨主席，好像黨就只是她的私家園林，可以讓她在裡面悠遊指點，任意揮霍。她根本不具備一個黨主席的基本素質和修養，剛上任沒幾天，就招呼人少得罪人多，試問何以完成漫長任期？

現在最麻煩的還不是鄭麗文，而是國民黨，國民黨將拿鄭麗文怎麼辦？顯而易見，鄭麗文的政治取態，與國民黨基層民意與主流意識形態有很遠的距離，鄭麗文是黨內少數極左派的代表，她不但與中間派缺乏共同語言，更與右派有勢不兩立之勢。那麼，是鄭麗文從此改造國民黨，還是國民黨有辦法糾正鄭麗文的危險傾向？

現在矛盾剛剛出現，黨內不滿她的人從中央到地方都有，最極端的是，國民黨有沒有可能啟動彈閡機制，把剛選出來的主席趕下台？如果這樣，那倒也是一了百了，大家鬆一口氣。

可是如果沒有有效的機制去結束鄭麗文的胡搞，那麼究竟是國民黨被鄭麗文裹脅，走到中共懷抱中去，走到被全體台灣人唾棄的地步，還是鄭麗文揹不動國民黨，被黨內政治勢力收服了呢？是她的政治狂想綁架國民黨，還是國民黨正統的政治勢力把她拋棄？

如果鄭麗文與國民黨主流無法取得妥協，那麼國民黨將面臨新一波的分裂。國民黨分裂已不是頭一回了，當年趙少康和宋楚瑜兩次離家出走，削弱國民黨的實力，雖然分裂出去的後來都沒有好結果，但分裂已經成國民黨的慢性病。鄭麗文正在製造國民黨第三次分裂的契機。

如此劣質的人可以當選國民黨主席，證明國民黨早已元氣大傷，氣息奄奄，連鄭麗文都拚不過，證明黨內真的缺乏有真本事的領袖人才。鄭麗文急於以出位表現來取得中共的認可，必然變本加厲操弄國民黨 ，而黨內反彈的政治勢力，也必然會加緊對她實行鉗制和圍堵，壓制她的胡作非為。如此勢不兩立的對峙下去，分裂便是大概率的事。

比起民進黨和民間民主人士對國民黨的口誅筆伐，鄭麗文對國民黨的實際傷害更深重，她是帶著一種對黨內主流骨幹和基層本土利益維護者的極度反感而上台的。她要真正執掌權力，只有驅逐主流思想和骨幹們，才能完成她與中共合謀奪取台灣的統一大業。

藍營名嘴沈富雄建議鄭麗文主動請辭黨主席職位，這是太天真的想法。鄭麗文全身每個毛孔都發出戰鬥叫囂，她不會收歛自己，更不會認輸，她只會在她的預定政治道路上越走越遠。國民黨內鬥將進一步升級，鹿死誰手，還看未來較量，不管如何，國民黨將陷入長期內亂，在縣巿長選舉和立法委員選舉上，都將遭到台灣人民唾棄，更不必提來日的總統大選了。

鄭麗文剛上台，習近平如獲至寶，趕緊發文祝賀，他根本沒摸清鄭麗文的品性。現在剛上任幾天，已經「倒瀉籮蟹」，搞出一堆「蘇州屎」，都唔知點收科(編按：廣東話，意為不知道怎麼收場)？習近平在中南海遙望台灣，又要後悔自己高興得太早。現在國台辦將如何下指示？是保鄭麗文，還是倒鄭麗文？

稍有政治頭腦的國民黨人，都會明白鄭麗文走的是一條死路，她與多數台灣人的政治訴求背道而馳，而且走極端，不講策略，她將損耗國民黨所剩無幾的基層民意。國民黨內鬥，將破壞黨的團結，削弱黨的戰鬥力，除非國民黨主流派再集結力量，一舉扳倒鄭麗文，否則國民黨將慢慢走出歴史。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

追思吳石惹議／黨內早示警有風險 鄭麗文為「和解」執意祭拜

鏡觀／鄭麗文為國民黨示範如何當個中國人

舉例「鄭麗文拜共諜、中共抓沈伯洋」2盤菜 卓榮泰嗆韓國瑜：都要沈默吞忍？