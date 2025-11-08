鄭麗文挨轟追思「共諜」！ 悼白恐卻聽中國紅色歌曲「安息歌」

國民黨新任主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭。（圖／東森新聞）





鄭麗文上任國民黨主席後爭議不斷，如今出席白色恐怖秋祭再惹議！因為活動的追思對象甚至包括共諜吳石，讓外界質疑她立場往紅統靠攏，引發撻伐。鄭麗文受訪強調，邀請函上未提吳石名字，也非主要祭悼對象，她重申吳石是「做間諜工作的」，與政治思想犯不同。

明明出席的活動就是有爭議，國民黨新任主席鄭麗文不甩輿論，照樣出席白色恐怖秋祭，儘管被稱共諜的吳石照片，就是出現在活動現場，但鄭麗文致詞仍當所有人面，說她沒看到！國民黨主席鄭麗文：「邀請函的全文內容，我都沒有看到吳石這兩個字，從未以吳石等人，為主要祭悼的對象。」

廣告 廣告

鄭麗文台上這樣講，台下受訪，重申立場。國民黨主席鄭麗文：「是做間諜工作的，所以跟我們所認知的，政治思想的政治犯，是有所不同的。」

鄭麗文極力想撕下被貼上的紅色標籤，但不管她怎麼撕，這紅標籤就是如雪花飛來，尤其她追思時，還站著聽紅色背景濃烈的安息歌！

媒體人邱明玉：「公然去違背蔣介石，這樣（槍決的）做法，我覺得連國民黨的人，都看不下去的話，我覺得鄭麗文此舉，要付出非常大的代價。」

事實上，不只綠委開轟鄭麗文，此舉，形同朝蔣介石吐口水，媒體人黃揚明也稱主辦方親共立場清晰，勸鄭主席有空去一趟忠烈祠！

媒體人邱明玉：「要怎麼說服，等於說去說服，國人就是說，我們一方面打擊共諜，但是你一方面，國民黨的主席居然紀念共諜。」

也難怪藍營的首長受訪，意有所指！新北市長侯友宜：「一定要遵守法規，符合社會的一個期待。」

台北市長蔣萬安vs.記者：「應該紀念那些捍衛中華民國，保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」

國民黨主席鄭麗文：「那當然，蔣市長講也沒有錯，嗯。」

廣告 廣告

鄭主席近期人紅，當紅，走紅，豔陽下澄清沒遭染紅，她說這話頂著豔陽沒臉紅紅。

更多東森新聞報導

鄭麗文稱「普丁非獨裁者」 侯友宜：我們是民主自由國家

拋「普丁非獨裁者」言論遭歐洲封殺？ 鄭麗文：子虛烏有

宣誓就任藍主席「盧、侯、張」缺席 鄭麗文：我們心連在一起

