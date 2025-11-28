鄭麗文挺徐春鶯 批評賴清德對中配無情追殺

▲國民黨主席鄭麗文今天到台中，與地方人士座談。（圖／讀者提供，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨曾有意納入不分區立委名單的中國籍配偶、新住民委員會主委徐春鶯，被新北地檢署以涉嫌違反《銀行法》等法搜索約談，並聲押禁見；國民黨主席鄭麗文今天在台中受訪時，表示可感受到總統賴清德上任後，對陸配展開各種無情的追殺，好像把陸配當成特定族群，違反中華民國憲法對基本人權的保障。

鄭麗文今（28）日到台中清水紫雲巖參拜，被問到徐春鶯被羈押一事，她表示整體可感受到，賴清德總統上任後對陸配展開各種無情的追殺，好像把陸配當成特定族群，違反中華民國憲法，對各項平等或言論自由等基本人權的保障。

鄭麗文強調不可以因人設事，憲政法規不是執政黨說要怎麼做就怎麼做，「我們是依法行政的法治國家，對於因為透過意識型態上綱到國安法，而特定壓迫某些特定族群，這是違反中華民國憲法對基本人權的保障」。



