鄭麗文挺許淑華連任跳神曲《小蘋果》 自爆願望是當「女神」
國民黨主席鄭麗文今（7日）出席立委游顥就任南投縣黨部主委佈達典禮，與縣長許淑華唱跳中國神曲《小蘋果》，氣氛歡樂。鄭麗文表示，許淑華過去是立院「女神」，她被稱為「女戰神」，願望是補許叔華的缺，「女戰神」給立委王鴻薇當，並打趣游顥當立委都沒瘦，只好多當一個主委。
鄭麗文致詞時說，許淑華過去與她在立院當同事，許是立院唯一「女神」，每個人看到自己都稱「女戰神」，差一個字差很多，未來希望把「女戰神」稱號交給新科立委王鴻薇，她的志願是補許淑華留下來的缺、當「女神」，這是她努力的標竿。
她稱唱唱跳跳像是被考試，全身上下最發達的肌肉是「嘴」，不要看她人高馬大，但運動神經不佳，希望沒有漏氣，要好看的就看許淑華等人，推崇南投黨工青春活力，充滿戰鬥力、士氣高昂。她並打趣游灝當立委沒有瘦，只好多當一個主委。
鄭麗文喊話，國民黨已經挺過大罷免，在地人有目共睹，明年選舉呼籲支持許淑華連任縣長，在中彰投大贏，兌現對鄉親的承諾，每天認真做事，腳踏實地，也希望黨籍議員在每個鄉鎮選區都能當選，接地氣服務選民。
