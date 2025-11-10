鄭麗文捲吳石風波 白委提蔡正元評論：相信她應該聽到了

國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」並獻花致意，此舉也引爆藍內部不同意見和焦慮。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖追思活動，被綠營猛攻追思對象包括當年國軍將領共諜吳石，而鄭此舉也引爆藍內部焦慮，前藍委陳學聖直言，讓國民黨候選人接下來會很辛苦。針對鄭麗文出席該活動，民眾黨主席黃國昌10日回應，鄭麗文參加包括吳石在內的追思活動，前藍委蔡正元提出滿直接評論，相信鄭麗文都聽到了。

身兼民眾黨團總召的黃國昌10日上午召開「違法企業拿補助，經濟部縱容不追回」記者會，會後接受媒體訪問。關於鄭麗文出席白色恐怖追思活動，被綠批評追思對象包括共諜吳石，民眾黨態度為何？黃國昌表示，「吳石是共諜，不是政治受難者，這是清楚的客觀事實。」

黃國昌提及，而鄭麗文去參加包括吳石在內的追思活動，國民黨內部已有出現非常多聲音，蔡正元也提出滿多直接的評論，「我相信這些聲音，鄭麗文應該都聽到了。」

黃國昌強調，對於民眾黨而言，最重要的是，民眾黨堅持要捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式，這是民眾黨絕對不變的原則，且絕對會堅守的底線。

