鄭麗文掀入黨潮 國民黨10天增800黨員

國民黨主席鄭麗文正式就任。

國民黨新主席鄭麗文當選後，掀起一波入黨潮，十天內超過八百名黨員入黨或回復黨籍；鄭麗文執掌國民黨，藍軍士氣振奮，但鄭麗文馬上要面對的是，國民黨逾廿一億元的負債。

國民黨鄭主席時代到來，依十月十九日到廿七日統計，全台共有八六九名黨員入黨，前三名為新北市有二一四名，台北市有一五二名，高雄有一百名，另有十七名黨員交終身黨費。

一名國民黨北市民代說，鄭麗文當選後，有藍營支持者願意加入國民黨，因從鄭麗文身上看到國民黨可以脫離「溫良恭儉讓」的可能，即使沒有入黨，支持者也更積極關心國民黨未來走向。

廣告 廣告

國民黨負債超過21億元

不過，鄭麗文剛上任就要面對國民黨龐大財務問題。依國民黨今年度決算書，國民黨負債總額廿一億二○一六萬元，含短期借款三千萬元，流動負債廿億九○一六萬元，主要是應付退職金。

收入方面，股利收入六億餘元，但遭黨產會處分不得收取，如數提列損失，實質收入五億六三七○萬元，實質支出五億三八○○萬元，餘絀二四八四萬元，期末累積餘絀為負十八億七千萬餘元。國民黨資產總額二三七億元，但受黨產會處分限制，實際可運用資產僅五億六四四○萬元。

此外，部分黨工因大罷免偽造連署案遭起訴，鄭麗文在全代會尾聲特別向在大罷免期間遭到司法起訴或是羈押的黨工獻花打氣。她表示，國民黨不是讓人隨便欺負的，所有受到不公不義的委屈，黨中央會做他們最大後盾討回來，不能讓民進黨看輕。

【看原文連結】

更多udn報導

不是鳳梨酥 日本人5原因最愛台灣「1伴手禮」

向年薪百萬兒討6千元遭拒 他嘆：不是因吝嗇

習高會30分鐘 習近平「成語開場」暗示中日關係

脾氣火爆 資深歌王自曝「喝醉連余天都打」