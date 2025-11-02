鄭麗文掌藍營／學者認國防預算有提升必要 兩岸軍力懸殊恐縮小談判空間

昨日上任的國民黨主席鄭麗文，曾坦言不支持我國國防預算提升，更稱現在超過GDP3％「太多」。不過，學者均認為，就目前中共軍力不斷擴張的現況來看，國防預算確有提升必要。（圖／林煒凱攝）

昨日上任的國民黨主席鄭麗文，曾坦言不支持我國國防預算提升，更稱現在超過GDP3％「太多」。不過，學者均認為，就目前中共軍力不斷擴張的現況來看，國防預算確有提升必要，尤其若兩岸軍力懸殊，可能反而讓中共考量優先採取武力犯台，降低談判意願。

據了解，鄭麗文已公開表明反對國防預算提升，但由於民眾黨前主席柯文哲同樣主張國防預算要達到GDP3％，如今鄭麗文此說法，其實白營也難全盤買單，藍白未來在國防議題的合作恐會受到影響。國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲也說，鄭麗文稱寧可把國防預算拿給孩子，但投資國防其實也是為了孩子；且製造兩岸緊張的是中共，在這種情況下，應該是以譴責中共為主，而不是究責受害人。

蘇紫雲直言，國防不是想要，而是必要；安全跟國家生存是價值，不是價格。所以要先滿足國家生存，再將國防成本控制在合理範圍，尤其要有實力才能避免戰爭；目前我國國防預算的確是偏低，但也不要無限上綱，在財務支出可行下，合理增加到GDP5％仍可承受。此外，其他民主國家中央政府總預算大概都佔GDP的3成左右，台灣只有佔16％；因為分母沒有放大，國防預算增加當然會有比較多討論，這也應該從國家整體財政政策來探討。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說明，核心國防支出到GDP3％雖對我國財政負擔而言略顯沉重，但仍有其必要性。因為我方面對共軍壓力及其快速增長的戰力，再加上美軍在西太平洋的兵力部署後退，如果中共武力犯台，台灣必須具備獨立作戰一定時間的能力。

蘇紫雲表示，北約國家基本上都已經同意拉高國防預算，所以從其他民主國家來看，並非沒有前例；且國防預算，可以對經濟產生加成效果，有不少國家有成功案例。例如美國、日本、韓國還有北約國家，基本上國防預算投資都可以產生約1.8倍加成效應，這叫國防經濟。

揭仲也點出，中共已經宣佈2049年之前要完成兩岸統一，若分治的時間越久、越接近2049年，北京政府說不定會開始有急迫感，在這種狀況下，如果兩岸軍力過分懸殊，讓北京認為武力犯台有把握速戰速決，就有可能將武力犯台放到優先。

揭仲強調，跟中共交流、和緩關係絕對有必要，但若無法維持、具備一定實力的國防力量，反而會讓中共考慮把武力犯台擺在優先，並讓中共對於兩岸分治現況的耐心、容忍度降低，進一步降低談判意願。



