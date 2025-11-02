鄭麗文掌藍營／親中論述必衝擊地方選舉 黨內基層醞釀抗爭

國民黨新任主席鄭麗文走馬上任，因其在黨主席選舉中不乏展現親中言論，也引發藍營內部擔憂，2026年地方九合一大選選情恐因此受到衝擊。（圖／鄒保祥攝）

國民黨新任主席鄭麗文走馬上任，因其在黨主席選舉中不乏展現親中言論，也引發藍營內部擔憂，2026年地方九合一大選選情恐因此受到衝擊。據《鏡報》掌握，鄭麗文接掌國民黨後，就有地方立委直言「明年選舉恐怕不樂觀」，更有地方基層黨員醞釀抗爭；接下來就看鄭麗文上任後如何調整路線，淡化政治、強化民生，否則中間選民不買單，對潛在縣市首長參選人而言也是相當為難。

鄭麗文在參選國民黨主席時，曾經喊出「要讓台灣人自豪說我是中國人」，引發黨內對其親中路線的憂慮。有黨務人士向《鏡報》指出，「我是中國人」的論述在黨主席選舉時，幾乎每位候選人都有主張，郝龍斌在最後關頭也稱「我是中國人也是台灣人」；顯見「中國人」的論述空間大，而「中國」指的就是「中華民國」，國民黨應捍衛推動兩岸和平立場，不應落入綠營製造的語意陷阱中。

即便如此，明年就迎來地方選舉，藍營基層恐怕沒有時間心力再為鄭麗文的親中說詞全力辯護；有藍營地方人士坦言，面對綠營大規模的去脈絡化攻擊，若鄭麗文的兩岸論述持續拿到檯面上被當成破口，明年選舉結果不樂觀，是預料中的事。

將在明年角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩日前則說，兩岸議題對2028總統大選影響較大，但鄭麗文已承諾會取得台灣最大共識，相信鄭麗文執掌國民黨後，會展現智慧傾聽中間選民聲音，並將主流民意放在首位。

不過地方人士認為，昨天舉行的全代會中，不少縣市首長、正副議長都缺席，便凸顯了地方藍營對於鄭麗文領導路線仍在觀望、甚至感到憂慮；尤其國民黨立志拿下南二都（台南、高雄），若黨內論述與主流民意有所差距，就無法有效說服中間選民，翻轉綠地的機會恐趨近於零。

據了解，已有不少基層黨員私下串聯、醞釀抗爭，就是要對黨中央發起建言，期望強化民生路線，別讓有意參選縣市首長的人感到為難。藍營人士認為，鄭麗文剛上任還有蜜月期，還要再給她一點時間，接下來若鄭能夠從善如流、調整論述，相信便能帶給國民黨新氣象。



