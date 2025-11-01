鄭麗文接受外媒專訪爆火氣！ 脫口驚語「普丁不是獨裁者」

政治中心／綜合報導

準國民黨主席鄭麗文接受外媒德國之聲專訪，但他們在兩岸、軍費等議題來回交鋒，甚至鄭麗文脫口"普丁不是獨裁者"，綠營直呼"讓人驚掉下巴"。網友評論"比較像來辯論的"，鄭麗文說"希望透過對話讓更多人了解國民黨"。

準國民黨主席鄭麗文接受外媒德國之聲專訪，但訪著，訪著，氣氛不太對勁。

準國民黨主席鄭麗文vs.德國之聲台北辦事處主任鄒宗翰：「您認為軍費應該佔GDP多少，你知道日本今年國防預算是多少嗎，現在台海安全如果你要用這麼簡化的數字的話，當然不是啊，台海安全是當年馬總統8年的幾倍，不是不但沒有幾倍的安全，主席這不是政論節目你稍等一下。」

開場問到軍費，就火藥味十足，再問到台灣衝突的決定權在誰手上時，更針鋒相對。

準國民黨主席鄭麗文vs.德國之聲台北辦事處主任鄒宗翰：「（台海衝突）決定權不在台灣手上，而是在習近平手上，我完全不這麼認為，那是您不這麼認為，你不是訪問我嗎，那你不想聽我的話你何必訪問我，我還沒提問完。」

記者題目還沒問完，鄭麗文就連連搖頭，更說她眼中的普丁，不是獨裁者。

準國民黨主席鄭麗文vs.德國之聲台北辦事處主任鄒宗翰：「（戰爭）能決定的是獨裁者而不是其他民主政權，普丁不是獨裁者他是民主選出的，普丁不是獨裁者你這開啟新國際理論。」

德國之聲記者鄒宗翰。（圖／資料照）





聽到鄭麗文的論述，德國之聲記者當場傻眼，其實他是德國之聲台北辦事處主任鄒宗翰，任職過多家台灣媒體、身兼彩虹大平台理事長，2020還入選客家名人錄。有網友看完專訪，直呼鄭麗文比較像來辯論的。

準國民黨主席鄭麗文：「對我們有什麼樣成見誤解，（透過）對話的機會讓更多朋友了解國民黨，普丁他也是經過民主選舉，一票票選出來所以我很驚訝把他講成獨裁者。」

朱立倫過去接受德國之聲訪問，也鬧不愉快。（圖／資料照）





立委（民）王定宇：「這樣的說法讓稍微有國際常識的人，都會笑掉或嚇掉下巴，反對普丁的人不是在監牢就是在天堂，這種宇宙觀完全跟中國共產黨，形塑的世界觀一模一樣。」

巧的是，從朱立倫曾經拒答是否選總統，到鄭麗文直言普丁不是獨裁，藍營連著2任主席，上德國之聲都不歡而散，想讓國際友人更了解國民黨，看來只收到反效果。

（民視新聞綜合報導）

