即時中心／潘柏廷報導

國民黨主席選舉歷經廝殺，確定由前藍委鄭麗文當選，將在明（1）日正式上任；鄭麗文當選黨魁後便接受《德國之聲》專訪，不過，當雙方提到俄烏戰爭時，記者提到，歐洲人已經認清，戰爭會爆發能夠決定的是俄國總統普丁這一位獨裁者，但鄭麗文則回應稱「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，使得記者當下便驚訝回應「你這是開啟了一個新的國際理論」。

鄭麗文即將接任藍營黨魁，不過其親中色彩相當明顯，不僅高喊願意見中國國家主席習近平，更喊出九二共識是兩岸通關密語，受到外界高度關注；如今，她當選黨主席並接受《德國之聲》專訪，也談及她對於兩岸願景等看法。

其中，鄭麗文在專訪中談論中國對台政策時表示，至少知道中國沒有要把台灣變成第二個香港，但很有可能變成第二個烏克蘭；她又說，總統賴清德及民進黨政府的做法、講法很可能把台灣變成第二個烏克蘭。

聽到鄭麗文論述的記者提到，台灣要不要變成烏克蘭感覺決定權在習近平手上；豈料，鄭麗文否認這樣的想法，甚至當記者舉俄烏戰爭為例時提到，歐洲人已經認清，如果戰爭會爆發能夠決定的是普丁這一位獨裁者時，鄭麗文更語出驚人說：「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，這讓記者便回：「你這是開啟了一個新的國際理論」。

最後，鄭麗文不僅說自己比記者還熟國際新聞，她更宣稱，普丁是透過民主選舉產生的總統，就不能指普丁是獨裁者，還說扣帽子上去太不合理，也太不公平。

原文出處：快新聞／鄭麗文接受德國之聲專訪 語出驚人喊：普丁並不是獨裁者

