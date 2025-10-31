鄭麗文接受德媒專訪「未放棄武力保台決心」、「普亭非獨裁」
國民黨主席當選人鄭麗文接受「德國之聲」專訪時表示，相信兩岸的矛盾可以用和平來化解，但她也強調「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。鄭麗文也提及，俄羅斯總統普亭是民選領袖而非獨裁者，遭綠營批評成為國際笑話。
對於鄭麗文稱沒有放棄武力保衛台灣的決心，上海東亞研究所研究員包承柯說，仍基本相信鄭麗文當選國民黨主席隔天回覆大陸國家主席習近平賀電所說的「海峽兩岸於一九九二年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展」，不會因為她的一句話，去過多評論其用意何在，而是在於她基本立場是明確的。
鄭麗文今將就任黨主席，她接受德國之聲專訪內容昨日刊出。對於未來若和習近平見面要談什麼，鄭麗文說，最重要的就是兩岸和平，如果有機會能跟習近平見面，必須化解歷史歧見跟矛盾，堆疊累積越來越多善意。相信兩岸的矛盾跟歧見可以透過和平的方式來化解，避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的所有言行。
鄭麗文受訪過程與德國之聲記者言詞交鋒，記者質疑她不贊成軍費占ＧＤＰ百分之五，是否真有保台決心？她說，「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。
鄭麗文反問記者，請問全世界哪個國家，願意把花ＧＤＰ百分之五在國防預算上？除了賴清德總統在美國的壓力底下，做出這樣的承諾。
德國之聲記者再問，「北京想要把台灣變成什麼樣？」鄭麗文說，台灣絕對不可能會是第二個香港，但是台灣很有可能變成是第二個烏克蘭。
提到俄烏戰爭，記者問，歐洲人已經認清，面對一名獨裁者，能夠決定戰爭爆發的是獨裁者，而不是民主政權。鄭麗文回應，普亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。
外交部次長吳志中昨在立法院被問及鄭麗文的說法時表示，若照此邏輯，伊拉克前總統海珊也不是獨裁者，海珊是透過選舉出來的。
綠：鄭言論成國際笑話
民進黨發言人吳崢說，鄭麗文先呼應中共論述，又為獨裁者、侵略者辯護洗白，可怕又錯誤的言論已成國際笑話，國民黨已和獨裁陣營同一陣線。
民眾黨主席黃國昌表示，目前跟國民黨討論法案，並未牽涉俄國、烏克蘭。
鄭麗文的普亭非獨裁者說法惹議，她昨日進一步表示，對台灣來講，盼開拓更多國際關係，交更多朋友。俄羅斯於蘇聯解體後進行民主化轉型，民主選舉行之多年，普亭也是經民主選舉票選出來，所以她才會驚訝，為什麼會把普亭講成是獨裁者。
鄭麗文說，軍備競賽絕非帶來和平的智慧之路，一定要降低軍備競賽跟惡意螺旋，希望透過政治努力，創造兩岸和平穩定的局勢，而不是無上限的投資軍備。
