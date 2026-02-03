鄭麗文接受經濟學人專訪 現在談兩岸和平統一言之過早

國民黨主席鄭麗文接受《經濟學人》Podcast專訪在今天(3日)播出，鄭麗文表示，締造兩岸和平是她最重要的使命，她規劃今年上半年訪問中國會晤中共總書記習近平，爭取兩岸和平承諾。被問到中國高度期待兩岸能和平統一，鄭麗文則說目前最重要是確立可以永續存在的和平架構，現階段討論此議題言之過早，沒有成熟的條件。

國民黨3日發布新聞稿表示，《經濟學人》Podcast今天(3日)播出專訪國民黨主席鄭麗文內容，鄭麗文針對身分認同、兩岸和平、國防安全、美中關係及個人政治歷程等重大議題，深入說明其長期思考與政策立場。

鄭麗文強調，站在台灣的立場，希望看到中美和解，甚至合作，共好共贏，而不是零和遊戲。國際局勢和第一次冷戰已經不一樣了，中國是台灣不可或缺的市場，台灣不可能再回到第一次的冷戰時期，和中國全面切斷所有可能的交流。

鄭麗文主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高；同時，從國際視角出發，她認為未來若能促成中國與美國之間的理性對話與相互理解，將有助於整體區域的和平與穩定。

談及兩岸交流，鄭麗文表示，她上任黨主席後即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視。她認為，國民黨接下三到五年最重要的任務，就是締造兩岸的和平與穩定，因此希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括她與中共總書記習近平的直接會面。

在身分認同議題上，鄭麗文指出，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的」。她進一步說明，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，「事實上對我們來講，它絕大部分的含義是文化的，是歷史的，是血緣的，它只有極少極少的比例是在講現代國家的認同」。她也說，若回到憲政層次來看，「如果回歸中華民國憲法的規定，那我們其實根據憲法的規定，我們也是所謂的中國人」。

被問到中國高度期待兩岸能和平統一，鄭麗文表示，「我是一個非常務實的政治人物，當下我認為最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構」，並強調「我公開表示過我的原則就是，兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受」，她也直言「討論這個言之過早，沒有成熟的條件」。