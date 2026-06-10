鄭麗文接受金融時報專訪 籲美中不要把台灣當成棋子
國民黨主席鄭麗文在紐約接受《金融時報》專訪，針對美國總統川普訪問北京期間曾經表示：美國對台軍售是和中國談判的一項「很好的籌碼」（a good negotiating chip），鄭麗文強調，台灣絕不能成為、也絕不能被降格為大國在談判桌上交易的棋子。（張柏仲報導）
《金融時報》針對「鄭習會」及「川習會」對台海與區域局勢的影響、以及台灣國防預算等議題專訪鄭麗文。報導指稱，在美國總統川普和中共國家主席習近平會晤數週後，國民黨主席鄭麗文表示「美國與中國都不應將台灣視為大國博弈中的棋子」。
鄭麗文強調，「鄭習會」最重要的訊息就是「和平」。她提到「台北與北京過去10多年交流中斷，已經造成台海局勢高度緊張，雙方沒有對話，幾乎已經瀕臨戰爭邊緣，她說許多台灣人民都希望台灣不要成為下一個烏克蘭」；鄭麗文也在專訪中肯定美國在維護和平方面扮演不可或缺的角色，尤其在「川習會」之後，她希望華府能夠在促進東亞及台海和平方面，發揮更具建設性、更積極的領導作用。
針對《金融時報》提問，美國政界質疑類似「鄭習會」的接觸，是否可能削弱對中國的嚇阻能力？鄭麗文說她將向美國國會議員說明，這種擔憂「完全沒有必要」。強調全球大多數國家都認為兩岸對話有助於避免誤判；改善兩岸關係也不代表台灣要放棄自身的嚇阻能力，對此美方無須懷疑國民黨的立場。
《金融時報》也提到：美國部分國會議員對於國民黨主導刪減賴政府提出的400億美元國防特別預算，感到不滿，憂心會影響到有助於提升台灣嚇阻能力的國產無人機計畫。鄭麗文則反駁表示：國民黨並不反對無人機預算，會有這項結果主要是國內政治因素所造成；她抨擊民進黨提出的國防預算「違反立法院原則，是一項離譜（outrageous）的提案。
鄭麗文還提到，從她擔任國民黨主席以來、直到訪問中國大陸前，曾經多次公開表達希望能和總統賴清德會面，但雙方至今依舊是「零互動（zero interaction）」。
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