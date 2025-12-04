鄭麗文接受《紐時》專訪談兩岸：我不認為時間站在台灣這邊

國際中心／綜合報導

國民黨黨主席鄭麗文近期接受《紐約時報》專訪，在這篇4日發表的文章中，鄭麗文稱自己在20多年前就放棄台獨希望，她認為此路不切實際。現在自豪喊出「我是中國人」的鄭麗文，不但指控總統賴清德魯莽地讓台灣海峽變成「火藥庫」，還稱：「我不認為時間站在台灣這邊，中國大陸快速崛起，國力已經不可同日而語。」

而就在該篇文章發布的同時，路透獨家報導也披露，中國正在東亞海域展開大規模的軍演，一度解放軍軍艦與海警船破百艘，中共舉動已威脅區域穩定。

鄭麗文神色凝重參加秋祭活動。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

從批國民黨「殖民者」變成黨主席

《紐時》報導介紹，鄭麗文過去曾參與台灣學生運動，發表過慷慨激昂的演說，呼籲台灣切斷與中國的連結、宣布獨立。她還曾猛烈批評國民黨，將該黨描述為壓迫台灣的殖民者。然而，數十年過去，現年56歲的鄭麗文已成了她學生時代最痛惡的政黨的黨主席。

不僅如此，她近期還到蔣介石陵墓前鞠躬致敬，呼籲台灣人應該要驕傲地說自己也是中國人。報導稱，鄭麗文在國民黨內的迅速崛起，以及她急著呼籲與北京和解，使她成為台灣近年來最具爭議性、也可能最具破壞力的在野黨領袖。

此外，鄭麗文的觀點可能會讓美國感到不安。

批賴清德強化國防是在挑釁中國

報導點出，美國是台灣國防的關鍵支持者，總統賴清德先前提議未來八年將增加400億美元（約1.25兆元台幣）軍費預算，主要用來向美國採購武器，目前立法院準備針對此案辯論。

報導指，這項提案將成為鄭麗文面臨的首個重大政治考驗，她目前尚未明確反對，但已質疑台灣是否負擔得起，以及質疑這些軍購是在保障和平還是讓情勢更加緊張，甚至批評賴清德魯莽舉措正讓台海變成「火藥庫」。

需接受「台灣自古以來屬中國」

鄭麗文從台獨立場變成中國國民黨黨主席，對於這樣髮夾彎的轉變，她表示自己在20多年前就放棄台獨理想，認為這個目標「不切實際又危險」。如今她主張，台灣必須接受「歷史上就屬於中國」的說法，否則可能會陷入與中共打仗的風險。

鄭麗文從台獨立場變成中國國民黨黨主席，髮夾彎的轉變一直都是討論焦點。（圖／記者鄭孟晃攝影）

鄭麗文還說：「我不認為時間站在台灣這邊。」她認為，中國快速崛起代表其國力不可同日而語。

報導指，對國民黨而言，鄭麗文是一項大膽的賭注。國民黨在過去三次總統選舉都敗給主張台灣是獨立國家並應與中國保持距離的民進黨。

戰鬥型領袖受黨員喜愛

報導分析，她之所以能贏得國民黨黨主席選舉，是因為不少黨員希望能有一位戰鬥型領袖帶領政黨，並支持她「國民黨太過怯懦」的論點。

在公開活動上，鄭麗文常常不看稿、激情演說，她說這是當年擔任學生政治人物時磨練出的能力。但黨內也有人擔心她親中的姿態會讓中間選民卻步。民調顯示，只有約三分之一的台灣人同時認同自己也是中國人。

美國哈德遜研究所資深研究員、國民黨前立委許毓仁說：「她是個特立獨行的領導者（outlier leader），試圖打破黨內的停滯。」

許毓仁受訪時表示，「她在意識形態上是連貫的，言辭犀利，但台灣目前面臨中國日益增加的壓力，她對台灣來說可能有政治風險。」

美國哈德遜研究所資深研究員、國民黨前立委許毓仁認為鄭麗文是特立獨行的領導者，試圖打破黨內的停滯。（圖／翻攝畫面）

安全官員：共產黨曾「協同訊息」助選

報導指出，台灣安全官員表示，有跡象顯示，中國共產黨透過社群媒體上的疑似協同訊息（coordinated messages）放大鄭麗文的聲勢，幫助她這次的黨內選舉。但鄭麗文稱這些指控為酸葡萄心理。

不過顯然中共真的對她相當滿意，因為鄭麗文勝選後，中國領導人習近平向她致賀，象徵北京對她的認可。

她現在正試圖帶領國民黨迎接明年的地方選舉以及2028年的總統大選。她或許不會成為下任總統候選人，因目前其他黨內政治人物較受青睞，但她可能對國民黨下一次選舉的政策走向有強大影響力。

鄭麗文表示，若賴清德再度當選，習近平可能會認定和平對話無望，她認為，中國「將別無選擇，只能用自己的方式處理台灣問題」，暗示可能開戰。

鄭麗文批美論點與中共一致

鄭麗文也認為，她的論點會逐漸獲得台灣選民支持。此外，她也表示台灣仍需要與美國保持強大關係，但她認為，川普總統對台灣徵收20%關稅、並施壓台灣將半導體生產這項經濟命脈轉移至美國，已讓人對美國的意圖心生疑慮，「美國是否把台灣當作棋子、卒子，在適當時機策略性挑動中國共產黨？」

報導指，鄭麗文這樣的觀點，與中共說法相呼應，過去中共經常指控美國操縱台灣以牽制中國。

曾協助鄭麗文競選黨主席的國民黨前立委李德維表示，過去的國民黨領袖往往在美國深造多年，因此對美國抱有深厚敬意，雖然鄭麗文雖然也在美國留學一年，但她並未抱持那種態度，「在她看來，美國已不再是世界中心。」

在接任黨主席前，她便已引發各種爭議。她在10月接受德國之聲（DW）訪問時聲稱，俄羅斯總統普丁是透過民主選舉贏得最新任期，儘管有證據顯示俄羅斯選舉並不是真正的競爭。

吳崢：鄭麗文對中國侵略視而不見

批評者認為，鄭麗文的言論顯示她受到中共觀點的影響，把俄羅斯視為受西方霸凌的受害者。同時也有人批評她在看中國對台意圖時過於天真。

民進黨發言人吳崢表示，她「對中國明顯的侵略視而不見，反而責怪受害者台灣」。

民進黨發言人吳崢、韓瑩曾召開「鄭麗文敵我不分 配合統戰共諜變烈士」記者會。（圖／民進黨提供）

報導指出，作為國民黨黨主席的鄭麗文表示她願意會見習近平。鄭麗文說，中國不會與台灣政府對話，而國民黨便可介入成為雙方對話管道，她還將川普拉下水，稱川普肯定會同意她的觀點，因為川普「相信所有問題都能透過談判獲得最佳解方。」

