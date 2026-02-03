鄭麗文接受《經濟學人》專訪 認兩岸談和平統一言之過早





國民黨今（3日）發布新聞稿指出，黨主席鄭麗文日前接受《經濟學人》Podcast專訪，針對兩岸和平、國防安全與美中關係等議題闡述立場。她表示，規劃於上半年訪問中國，盼展開交流與對話，並「不排除與習近平會面」。當前最迫切的目標是避免兩岸發生軍事衝突，應透過溝通與制度化互動降低誤判風險，為關係降溫。

鄭麗文談及兩岸和統議題 認為「言之過早」

鄭麗文提到，未來三到五年最重要的任務在於建立可長可久的和平架構，因此規劃於上半年訪問中國大陸，盼展開交流與對話，並「不排除與習近平會面」。她強調，兩岸應避免兵戎相見，戰爭與軍事衝突都必須被排除在選項之外。

對於陸方期待兩岸能和平統一的說法，鄭麗文表示，自己一向務實，原則是兩岸人民都能接受的方向才具備討論基礎，但現階段談及此議題仍「言之過早」，尚未具備成熟條件。

台灣國防真正挑戰非單純預算數字 而是結構性問題

她也指出，台灣面臨的國防挑戰並非單純預算問題，而是結構性困境，尤其專業職業軍人嚴重不足。談及國際局勢，鄭麗文表示不樂見零和對抗，希望美中關係能朝和解甚至合作發展；從台灣立場來看，中國大陸仍是不可或缺的重要市場。

在身分認同議題上，鄭麗文認為相關討論長期被高度政治化，加深社會對立。她指出，對多數民眾而言，相關認同更多來自文化、歷史與血緣層次，而非單純現代國家概念；若回歸憲政層次，依據中華民國憲法的規定，也能找到理解脈絡。

針對國防議題，鄭麗文表示，台灣面臨的並非單純預算問題，而是結構性困境，尤其專業職業軍人嚴重不足，形成「有裝備卻缺乏人力操作」的現象。

認美國棄台論非空穴來風

她也提到台灣社會對「美國棄台論」的疑慮並非空穴來風，指出台灣已投入高額軍購預算卻延遲交付，同時又面臨關鍵產業外移的擔憂。她強調，台積電與半導體供應鏈對台灣具戰略意義，是所謂的「矽盾」，應審慎看待其發展。

回顧個人政治歷程，鄭麗文坦言年輕時曾加入民進黨並主張台獨，但在實際經歷後產生轉變，認為相關主張在現實條件下不可行，並強調自己所有思考的核心，始終圍繞在如何為台灣避免戰爭風險、守住安全與發展空間。

