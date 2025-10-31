鄭麗文接藍主席 陳冲、李鴻源進藍「影子內閣」

國民黨新任黨主席鄭麗文今上任。記者曾原信／攝影

國民黨今天將召開全代會，新任黨主席鄭麗文將正式上任。據了解，鄭麗文將在全代會上宣布成立「顧問團」，前行政院長陳冲將任財經發展戰略總指導、前內政部長李鴻源任永續發展與國土規劃指導；而國民黨中央新任發言人則延攬國民黨立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任，外界預估火力將不容小覷。

鄭麗文近期密集布局人事，先前已公布兩波黨務人事，前秘書長李乾龍、前黃復興黨部主委季麟連、前副秘書長張榮恭、馬英九基金會執行長蕭旭岑四人將出任副主席。據了解，秘書長將由李乾龍兼任、副秘書長由新任組發會主委李哲華兼任，名單將在全代會上正式通過。

鄭麗文競選黨主席時曾稱要組「影子內閣」，提出政策以監督民進黨政府，還同時拜訪陳沖請益。據了解，鄭麗文今天全代會上將宣布影子內閣成員，陳冲將擔任財經發展戰略總指導、前內政部長李鴻源任永續發展國土規劃藍圖指導。

國民黨新媒體部團隊製作「萊爾校長」文宣短片大獲好評，外界關注新媒體部主任韋淳祐是否留任？鄭麗文昨透露，有徵詢現任新媒體部主任，但目前為止都還未得到回覆。即將接任的文傳會主委吳宗憲表示，有徵詢韋淳祐，「會等他等到最後一刻」。

現任黨主席朱立倫日前率黨務主管總辭，連地方黨部也都一起請辭，鄭麗文昨預告，目前各地方黨部人事安排已大致底定，下周一將正式對外宣布。據了解，李乾龍已一一留任地方黨部主任，目前僅剩台北市黨部主委還喬不定。

另外主掌國民黨政策走向的國民黨智庫董事長將依慣例由鄭麗文兼任，董事會將於十二月改選；而肩負財務與黨產攻防重任的行管會主委，將由現任副主委、財務室主任江美桃「暫代」。

國民黨團總召傅崐萁明年一月底任滿，傳出可能由資深立委林德福接任，林德福昨回應「那是明年的事」，吳宗憲也澄清，「從未聽聞此事」。

