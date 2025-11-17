即時中心／顏一軒、李美妍報導

國民黨新任主席鄭麗文近期接連會晤美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、英國在台辦事處（BOT）代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與德國在台協會（GIT） 處長狄嘉信（Karsten Tietz）等人，外界解讀這是歐美盟友國家對「鄭麗文路線」相當關心。對此，綠委沈伯洋今（17）日分析，國際社會對於國民黨去年的作為、鄭麗文當選黨主席等狀況，多少都會有所疑慮，也想知道該黨的下一步是什麼。





廣告 廣告

沈伯洋稍早在立法院中興大樓外受訪。記者提問，鄭麗文近期接連跟美國、澳洲、德國等歐美國家盟友的使節見面，是歐美國家對於鄭麗文路線非常關心嗎，請問您怎麼解讀？

對此，沈伯洋表示，國際社會現在對於不管是國民黨去年的作為，還是鄭麗文現在當選國民黨主席，當然多少都會有疑慮；而各國使節也都想要知道跟國防預算、國家安全有關的部分，國民黨的下一步到底是什麼？

沈伯洋說，即使鄭麗文今天並未直接、積極地（拜會），但是其他的國家應該也會都想要知道她目前的目標是什麼，這在外交上都是十分正常的事情。











原文出處：快新聞／鄭麗文接連會晤谷立言、包瓊郁 沈伯洋：國際社會對藍營有疑慮

更多民視新聞報導

頻發文「挺沈伯洋選台北市長」 曹興誠：別留立院被糟蹋

韓國瑜不挺沈伯洋還嗆「該吃藥」 賴清德反擊：別替侵略者找藉口

再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」 總統：不要替侵略者找藉口

