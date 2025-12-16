鄭麗文控拆解憲政秩序 民進黨：罪魁禍首是藍白

（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北16日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，這段時間，總統賴清德帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」。

對此，民進黨發言人吳崢說，鄭麗文還有臉講「憲政」，如果鄭麗文貴人多忘事，民進黨幫忙複習。2024年新國會一上任，國民黨就強行通過「國會擴權法案」，肆無忌憚破壞權力分立與憲法秩序，被憲法法庭宣告違憲後，不但沒有檢討，反而變本加厲直接修改憲訴法，癱瘓憲法法庭，在中華民國憲法身上再捅一刀。「如今的情勢，國民黨、民眾黨就是罪魁禍首，鄭麗文還有臉講憲政？」

鄭麗文今天晚間透過臉書表示，賴卓毀憲亂政，包括民進黨等於大法官，三讀通過的法律就是有效，行政院卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲。

鄭麗文指出，立法院三讀的法律，可以不執行、不副署；總統不提名大法官，癱瘓憲法法庭；沒收立法院公投權；「便當會」取代國會，以黨內會議取代國會決議，實質上就是總統以行政權否決立法權等。

鄭麗文也說，賴總統政績只有大罷免。民進黨包裝為「民團社運」發動無差別大罷免，期間造謠預算、操縱媒體風向，甚至由政院高層下令預算「解凍案不送」，只為替罷免輿論添油加火。更在非選舉期間調整檢方績效標準，引導檢調追殺在野黨和其支持者，對執政黨則輕輕放下。

鄭麗文認為，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」；當生效的法律，只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空，當一切都變成賴總統說了算，大家與獨裁的距離，究竟還有多遠，人民投下的那一票，還剩下什麼意義。

鄭麗文強調，中華民國是亞洲第一個民主共和國。憲政，是每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。（編輯：翟思嘉、林興盟）1141216