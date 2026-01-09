鄭麗文推動重啟國共論壇？ 國民黨發言人最新回應曝光

國民黨主席鄭麗文上任後，積極表達訪陸意願；最新傳出國共論壇即將重新恢復舉行，由國民黨副主席蕭旭岑領隊。對此，國民黨發言人牛煦庭今（9日）表示，如果國共論壇可以重新召開，兩黨之間有對話管道，倒希望大家用開放心態看待。

根據《旺報》今報導指出，據了解，國共兩黨之間溝通平台過去10幾年來形同中斷，鄭麗文上台後責成副主席蕭旭岑及張榮恭恢復溝通平台，相關規畫仍在進行當中，黨務高層證實確實有相當進展，但涉及很多因素，包括兩黨內部時程等問題，目前還沒有確定訊息可以對外公布。對於目前所出訊息，黨務人士證實確有相關討論，但都只是腹案，仍在磋商中，許多細節都尚待雙方討論確定中，還沒有可對外公布的細節。

牛煦庭今上午在立法院接受媒體聯訪時，被問及「國共論壇恢復有確定了嗎？有一說是要鋪陳3月鄭習會？」他表示，鄭麗文主席的路線一貫非常清楚，跟兩岸事務相關由蕭副主席、張副主席來做主導，如果國共論壇可以重新召開，讓兩黨之間有對話管道，倒希望大家用開放心態看待，畢竟這段時間國際局勢變化快速，各地地緣風險是上升的，很多人都喜歡把台灣跟北京之間對話上綱到利益交換，但其實並不是這樣，是從國際關係的戰略角度，現在有必要多做一點避險、降低風險的努力。

牛煦庭續指，而建立對話管道就是降低風險的一種作法，如果真有國共論壇的話，大家應該要予以祝福，在過程之中，當然藍營會守好立場，但是重點是對話可以降低衝突風險，這是有幫助的。

另外，有關鄭習會部分，牛煦庭指出，主席也講很清楚，要嘛就是主席對主席，時間部份可以商量，更重要如果有鄭習會，主席一定會有訪美跟其他國家行程，國民黨對外關係絕不會是一面倒，而是多方考慮，為台灣找出一條安全道路。

