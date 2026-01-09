鄭麗文推動重啟國共論壇？ 蕭旭岑：進度確認後會向外界說明

鄭麗文上任國民黨主席後，積極推動兩岸和解對話，其中已經停辦一段時間的國共論壇，傳出將正式恢復舉行，時間訂於1月27至29日在北京舉行，代表團將在30日結束參訪行程後返台，全程由國民黨副主席蕭旭岑帶隊。對此，蕭旭岑表示，鄭麗文上任後，致力於恢復兩黨互信與溝通平台，相當具有成效，相關事宜確認後，會再向外界說明。

國民黨副主席 蕭旭岑。（資料圖／中天新聞）

國共論壇初登場是在2006年，成為兩岸政黨交流的重要平台，當年在北京舉行首屆論壇，國民黨由時任主席連戰率團前往，並與時任中共總書記胡錦濤會晤，定調以「經貿合作、和平發展」為主軸，為當時仍處緊張狀態的兩岸關係打開對話窗口。

鄭麗文推動重啟國共論壇。（資料圖／中天新聞）

兩岸隨著情勢演變，論壇議題也延伸多方領域，2008年國民黨執政後，論壇更多次促成具體合作方案，被視為兩岸制度性協商的重要「前哨站」。不過，2016年蔡英文上任後，時任國民黨主席洪秀柱在同年11月2日至3日「兩岸和平發展論壇」後，論壇就未再舉辦，進入多年停擺階段，直到今年才又恢復。

根據相關消息，蕭旭岑表示，鄭麗文主席上任後，致力於恢復兩黨互信與溝通平台，相當具有成效。有關兩黨互動事宜，有具體進展確認後，會向外界說明。

