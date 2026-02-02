鄭麗文推「兩岸和平框架」 黃國昌：完全不知道她在講什麼

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨副主席蕭旭岑今(2)日上午率團前往中國北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，國民黨主席鄭麗文日前表示，若2028年國民黨重返執政，將推動「兩岸和平框架」。對此，民眾黨主席黃國昌今日受訪時表示「我完全不知道她在講的是什麼」，他認為台灣應該思考在中美兩國競爭下，台灣該選擇怎樣的道路存活下去。

「兩岸交流合作前瞻論壇」將於明日登場，鄭麗文也持續喊話希望與中國國家主席習近平展開對話。而她日前表示，若2028年國民黨重返執政，將推動「兩岸和平框架」，避免兩岸情勢因台灣政黨輪替而出現變化。

廣告 廣告

黃國昌今日接受節目《中午來開匯》專訪，他直言「我完全不知道她在講的是什麼，什麼叫兩岸和平框架？我老實講，我真的不曉得那是什麼」。黃國昌說，如果單純問台灣人民是否希望和平，答案當然是肯定的，沒有任何人不希望和平，但關鍵在於台灣現在要選擇的是什麼樣的道路，「台灣人要當自己的主人，還是被人家當成棋子使？」黃國昌認為，面對中美競爭，台灣應該自己思考如何存活下去。

至於未來是否會前往中國福建泉州尋根？黃國昌表示，目前為止沒有這樣的計畫，而且他還在中國的「黑名單」內，「連香港都去不了，要怎麼去？」黃國昌指出，重點不是尋不尋根，而是當前兩岸劍拔弩張，更該理性思考台灣應該選擇怎樣的道路。

原始連結







更多華視新聞報導

鄭麗文兩岸路線走「一中憲法」 黃國昌喊「兩岸多溝通」：降低擦槍走火風險

是否赴中國見習近平？ 鄭麗文喊「當然要」：能化解兩岸矛盾什麼都願意做

黃國昌：保護對等尊嚴 不排斥跟習近平見面

