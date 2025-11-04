鄭麗文提「2026翻轉南台、2028完全執政」吸納「綠失望」選民？黃暐瀚觀察：當選後台灣元素大增
國民黨主席鄭麗文提出2026翻轉南台、2028完全執政目標，政治評論員黃暐瀚分析鄭麗文當選後論述轉變，台灣元素大增。
鄭麗文的「2026翻轉南台、2028完全執政」藍圖 核心訴求是什麼？
國民黨主席鄭麗文在國民黨全代會及中評會上，明確提出未來執政藍圖。她表示，2026年要在南台灣重點突破，翻轉綠色執政魔咒；2028年則要完成和平政黨輪替，讓國民黨重新成為第一大黨，達成「完全執政」目標。鄭麗文強調，「28年我們要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨，我們要團結所有的在野力量，甚至於要讓對民進黨唾棄失望的民進黨的力量都靠過來。」
黃暐瀚如何解讀鄭麗文當選前後的論述差異？
黃暐瀚指出，對比鄭麗文在黨主席選舉期間與當選後的發言，可以看出明顯差異。他表示，鄭麗文在全代會18分鐘演講中，不斷強調「台灣」，台灣元素大幅增加，反而「中華民族」、「我是中國人」等論述比重降低。黃暐瀚認為，鄭麗文「選前面對黨員」與「選後面對選民」的策略靈活調整，「不只是微調，是大幅的調動」。
2026南台選情成關鍵 謝龍介、柯志恩受矚目
對於2026年地方選舉，國民黨將南台灣視為重點突破區域。台南市謝龍介、高雄市柯志恩被視為重要戰將，另外陳以信也表態要參選台南市長。黃暐瀚分析，2026年能否翻轉南台，將是檢視鄭麗文承諾的第一個關鍵指標。
完全執政非首次 國民黨曾於2008、2012年達成
黃暐瀚提醒，「完全執政」對國民黨並非新鮮事。2008年及2012年馬英九擔任總統期間，國民黨在立法院都取得過半席次，就是完全執政的狀態。他強調，無論是目前立法院三黨不過半，或是單一政黨完全執政，「只要是民主選舉結果，都是好的」。關鍵在於各政黨如何爭取民眾認同，「票多的人贏」。
藍白合作持續 盼吸納不滿民進黨選民
目前立法院國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。黃暐瀚指出，國民黨與民眾黨持續藍白合作，使民進黨在立法院難以推動法案預算。
鄭麗文的策略是團結「正藍軍、白合作、綠失望」三股力量，吸納對民進黨失望的選民，以達成2028完全執政目標。
鄭麗文選後論述明顯轉變
黃暐瀚觀察，鄭麗文在兩岸路線上的論述，「選黨主席之後跟當了黨主席之後，其實鄭麗文的講法有改變了」。這顯示國民黨在兩岸論述上正在進行策略性調整，以爭取更多主流民意支持。
其他人也在看
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
林岱樺涉貪執意初選! 周玉蔻：民進黨2026恐面臨大屠殺級崩盤慘劇
[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，但她仍執意參與高雄市長初選，為綠營選情帶來變數。民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職發文表態力挺林岱樺參選，引起反彈聲浪。資深媒體人周玉蔻直言，若民進黨持續迴避處理林岱樺的停權問題，2026地方選舉恐面臨「大屠殺級」的崩盤慘劇。 周玉蔻今（2）天稍早在臉書發文寫道，民進黨廉政會若是繼續「鄉愿」、不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，且初選民調又不排除藍營樣本，勢必讓藍營有機可乘、集中力量挺林岱樺。她警告接下來的發展，民進黨迎來的將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東台南危險，以及其他地方無法翻盤的崩潰最悲慘結果。 周玉蔻指出，首先林岱樺初選獲勝並依制度提名參選高雄市長，提名並登記參選後，一旦在選舉投票日前被一審宣判，將無法更換候選人，國民黨可藉此加足馬力攻擊民進黨「護貪」。屆時「正國會的全台議員候選人陷入啞吧困境，林佳龍再度成為笑話，火勢蔓延，最近這幾天公然肯定林佳龍有情有義的媒體人偷偷大笑⋯⋯」。 周玉蔻續指，若事態延燒，綠營支持者可能全面抵制、拒絕投票，全台效應渲染，2026新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 1 天前
韓中峰會插曲！ 習近平贈「小米手機」 李在明笑問：安全嗎
大陸國家主席習近平，以國賓身份前往南韓訪問。他還和南韓總統李在明互贈禮物，李在明送木製棋盤給他；習近平則回贈小米手機。李在明還問習近平手機安全嗎？讓習近平忍不住笑出來。隨著APEC結束，美國宣布更多美中貿易協議細節，白宮證實大陸將立即暫緩部分稀土出口管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
感謝林佳龍相挺！若初選失利將脫黨參選？ 林岱樺親上火線回應
即時中心／顏一軒報導投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，1日晚間在大岡山地區舉辦造勢晚會，湧入超過3萬人入場，引發關注，不過當天正國會的成員，包含立委王義川、黃秀芳、陳秀寶與新北市議員卓冠廷全數缺席。對此，林岱樺今（3）日接受專訪時表示，她非常感謝身兼正國會領袖的外交部長林佳龍給予支持，但自己從未拒絕、也未強迫任何人為她站台；至於針對脫黨參選的傳言，林則說，如果去領表登記，就不會違紀參選。民視 ・ 19 小時前
林岱樺造勢哭喊「天公伯」 淚崩：祢有看到天公子被欺負嗎？
民進黨高雄市立委林岱樺，1號晚間舉辦參選高雄市長造勢，在台上致詞她一度淚崩。 #林岱樺造勢#天公伯#參選高雄市長東森新聞影音 ・ 1 天前
謝龍介不滿遭控造謠光電案 郭國文：可監督但不可造謠
台北市 / 綜合報導 烏山頭水庫光電板爭議，被國民黨立委謝龍介質疑，疑似使用藥水清洗，更喊話若是自己當市長，必查此案，卻被民進黨立委郭國文提告違反「社維法」，謝龍介今(3)日前往「中正一分局」到案說明,而兩人的戰火，也延燒到台南選戰。立委(國)謝龍介說：「告發我，違反社會秩序維護法。」帶著傳票，來到台北中正一分局，國民黨立委謝龍介，倒是神情輕鬆，而到案說明就為了先前，質疑烏山頭水庫「光電板」，拿藥劑清洗恐怕汙染水源，被民進黨立委郭國文，提告散佈假訊息。立委(國)謝龍介說：「你是廠商代表還是民意代表，我覺得百思不得其解，所以我今天會來問問看，是在告什麼東西啊。」立委(民)郭國文說：「可以質疑可以監督但是不可造謠，如果今天我有造謠的這個嫌疑，我也歡迎謝龍介先生可以來告我。」開嗆直接走法律程序，只是光電板交鋒，也延燒台南選情。謝龍介以母雞之姿打出團體戰，高掛選舉看板大字還寫著，「接到民進黨初選民調電話」，「唯一支持謝龍介」，更為角逐九合一議員席次的，子弟兵童小芸站台。立委(國)謝龍介(11.2)說：「她不只是我的子弟兵而已，童小芸是我們台南人的子弟兵。」立委(民)林俊憲說：「我是用平常心看待啦，如果想要爭取為市民服務的機會，我想都是好事啦。」民進黨立委林俊憲老神在在，但民進黨立委陳亭妃，指控謝龍介看板內容，已經介入黨內初選，與此同時陳亭妃加大火力，端出「體育政策」牛肉，合體運動選手召開記者會。立委(民)陳亭妃說：「希望能夠幫忙有更多的分級訓練，甚至是我們選手的營養獎金制度。」但眼下沒有正國會派系奧援，外界分析如果舉辦大型造勢，恐怕催不出力道。立委(民)陳亭妃說：「反正我現在已經不是正國會了，所以我不去做任何的評論，我們現在就靠著我們的後援會，吸引更多的能量。」台南熱戰，謝龍介磨刀霍霍，民進黨內初選也更加白熱化。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
美政府停擺 中斷糧食補助 4200萬人陷「飢餓風暴」
[Newtalk新聞] 美國政府持續停擺，聯邦糧食券計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP）資金被迫中斷，據外媒報導，全國數以千計的民眾週末湧向食物銀行與教會配給站排隊領取免費餐食。由於每月的糧食補助款被暫停發放，4200萬受惠者的生活陷入困境，食物銀行需求量暴增。 據《美聯社》報導，在紐約布朗克斯區，世界生命基督教團契（World of Life Christian Fellowship）食物銀行外排起長龍，比平時多出約200人。志工瑪麗．馬丁表示，她原本每月領取約200美元的SNAP補助，用來與兩個成年的兒子共用，「我兒子有六個小孩，若沒有這裡的食物銀行，我不知道我們該怎麼活下去。」 全美各地也出現類似情況，在喬治亞州奧斯特爾市（Austell）的領取人數也是平時的兩倍多，康乃狄克州諾里奇的聖文森德保祿施食中心則臨時增派十名志工，為首次前來的民眾提供餐食、雜貨、寵物糧與血壓檢查服務。 農業部原定自週六起停止支付SNAP款項，但兩名聯邦法官緊急下令暫時恢復發放。不過何時能重新充值到民眾的電子卡片仍不明朗，引起民眾恐慌與混亂新頭殼 ・ 1 天前
海鯤號延宕 國防部首認系統整合不易
潛艦國造原型艦海鯤號無法如期於今年11月底交艦，針對進度延宕原因，國防部報告指出，「潛艦國造原型艦籌建」建案屬國防自主研發載台，坦言首次造艦系統整合不易，目前待執行「主機與電力管理系統」及「整合式載台管理系統（IPMS）」等2大系統調校，待達成潛航條件後，即執行海上測試作業。中時新聞網 ・ 1 天前
「涉貪案」仍選到底 林岱樺拉「馬英九、川普」背書｜#鏡新聞
民進黨高雄市長的黨內初選競爭激烈，不過立委林岱樺，因為涉嫌詐領助理費、涉嫌貪汙引發爭議，她卻打死不退，堅持要參選到底。甚至今天(11/3)，她還在廣播節目上，舉例前總統馬英九，以及美國總統川普，在參選前都有陷入官司爭議，來替自己背書。不過，當主持人問她，未來是否脫黨參選，林岱樺沒有正面回應。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
剩1個月大選！「這國」呼聲最高候選人表態：重啟台灣邦交
宏都拉斯將於11月30日舉行大選，距離投票日僅剩一個月。最新民調顯示，自由黨候選人薩爾瓦多・納斯魯拉（Salvador Nasralla）以26%的支持率暫居領先，顯示其在選民間的優勢持續。不過，隨著選情升溫，外界對選舉舞弊與選務機構的不信任感也明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文當主席對選舉影響不大 沈政男斷言：謝龍介目前為止仍贏不了2026
有意再次參選台南市長的國民黨立委謝龍介日前在立法院質詢時，疑誤將海委會主委管碧玲錯認為內政部長劉世芳，引發議論。名醫沈政男撰文直指，基本上鄭麗文當國民黨主席，對2026的選舉，影響不大；他也說，謝龍介目前為止仍贏不了2026。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爆教民調作弊 林岱樺陣營惹議
民進黨2026高雄市長初選內戰激烈，立委林岱樺1日在岡山舉辦首場「三山造勢」大型晚會，主持人卻疑似「教學」支持者在電話民調中謊報年齡，藉此拿到年輕票加權，引發爭議。林岱樺2日澄清，不會明知故犯，只是舉例。其他3名勁敵則呼籲，據實以報、遵守遊戲規則，維護初選公平性。中時新聞網 ・ 1 天前
不在籍投票可行？立院民眾黨團提案 強調「國內移轉」不擴及海外
立法院民眾黨團將「不在籍投票草案」列為本會期優先法案，該案民眾黨在去年已提出，並已經付委等候審查。草案明定不在籍投票可透過轉移投票、指定場所投票進行，民眾黨團人士也強調，民眾黨版不在籍投票為「國內移轉投票」，「範圍侷限在台澎金馬，並未擴及到海外」。自由時報 ・ 1 天前