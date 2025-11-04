鄭麗文提「2026翻轉南台、2028完全執政」吸納「綠失望」選民？黃暐瀚觀察：當選後台灣元素大增

國民黨主席鄭麗文提出2026翻轉南台、2028完全執政目標，政治評論員黃暐瀚分析鄭麗文當選後論述轉變，台灣元素大增。

鄭麗文的「2026翻轉南台、2028完全執政」藍圖 核心訴求是什麼？

國民黨主席鄭麗文在國民黨全代會及中評會上，明確提出未來執政藍圖。她表示，2026年要在南台灣重點突破，翻轉綠色執政魔咒；2028年則要完成和平政黨輪替，讓國民黨重新成為第一大黨，達成「完全執政」目標。鄭麗文強調，「28年我們要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨，我們要團結所有的在野力量，甚至於要讓對民進黨唾棄失望的民進黨的力量都靠過來。」

黃暐瀚如何解讀鄭麗文當選前後的論述差異？

黃暐瀚指出，對比鄭麗文在黨主席選舉期間與當選後的發言，可以看出明顯差異。他表示，鄭麗文在全代會18分鐘演講中，不斷強調「台灣」，台灣元素大幅增加，反而「中華民族」、「我是中國人」等論述比重降低。黃暐瀚認為，鄭麗文「選前面對黨員」與「選後面對選民」的策略靈活調整，「不只是微調，是大幅的調動」。

2026南台選情成關鍵 謝龍介、柯志恩受矚目

對於2026年地方選舉，國民黨將南台灣視為重點突破區域。台南市謝龍介、高雄市柯志恩被視為重要戰將，另外陳以信也表態要參選台南市長。黃暐瀚分析，2026年能否翻轉南台，將是檢視鄭麗文承諾的第一個關鍵指標。

完全執政非首次 國民黨曾於2008、2012年達成

黃暐瀚提醒，「完全執政」對國民黨並非新鮮事。2008年及2012年馬英九擔任總統期間，國民黨在立法院都取得過半席次，就是完全執政的狀態。他強調，無論是目前立法院三黨不過半，或是單一政黨完全執政，「只要是民主選舉結果，都是好的」。關鍵在於各政黨如何爭取民眾認同，「票多的人贏」。

藍白合作持續 盼吸納不滿民進黨選民

目前立法院國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。黃暐瀚指出，國民黨與民眾黨持續藍白合作，使民進黨在立法院難以推動法案預算。

廣告 廣告

鄭麗文的策略是團結「正藍軍、白合作、綠失望」三股力量，吸納對民進黨失望的選民，以達成2028完全執政目標。

鄭麗文選後論述明顯轉變

黃暐瀚觀察，鄭麗文在兩岸路線上的論述，「選黨主席之後跟當了黨主席之後，其實鄭麗文的講法有改變了」。這顯示國民黨在兩岸論述上正在進行策略性調整，以爭取更多主流民意支持。