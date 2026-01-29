鄭麗文提中國「親人說」惹議 王興煥：「血脈論」是中國統戰話術

台灣基進黨主席王興煥(中)日前召開記者會，說明不當黨產等時事議題。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳治程／台北報導〕國民黨主席鄭麗文昨(28)日於黨內中常會上表示中國是她的「親人」，雖不忘美國的情誼，但也絕不對中國骨肉相殘，台灣不需在美中間選擇，盼兩岸和解能帶來人類之福，此話一出引發議論；對此，台灣基進黨主席王興煥指出，這番言論都是中國統戰話術、武統本質不變，呼籲習近平若放棄武力犯台，諾貝爾和平獎隨手可得。

台灣基進黨主席王興煥今(29)日表示，血濃於水、血脈相連和骨肉相殘都是中國的統戰話術，表態自己的「大陸血脈」，更是政治人物得到中國認可的「通關密碼」，然而，「血脈論」的潛台詞是如果不承認自己是中國人，中國就要武力相向，本質上依然是「武力統一」的主張；他說，第二次世界大戰已終結八十年，國際社會從二戰中得到的歷史教訓，是徹底否定使用武力手段的國際法理正當性，並體現在《聯合國憲章》「應以和平方法解決其國際爭端，不得使用威脅或武力」條款中，日前歐洲議會的決議文也表態，此一「非武原則」適用於台海。

廣告 廣告

王興煥強調，中國無視國際社會的「非武原則」規範，不承認台灣獨立的國際地位，始終不放棄武力犯台，才是台海無法和平的根本原因，若中國願意放棄武力犯台，台灣與中國不管有沒有血脈相連，都可以和平共處。

美國國務卿盧比歐27日在國會表示，台灣問題是習近平追求的歷史定位，不會因任何事件而有所動搖，王興煥則指出，窮兵黷武對台發動戰事所付出的代價，是中國改革開放的經濟成果，他呼籲習近平與其追求虛幻的「歷史定位」，不如向結束冷戰的戈巴契夫看齊，只要習近平宣示放棄武力犯台，諾貝爾和平獎隨手可得。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄭麗文：「大陸是我們的親人」、「第一島鏈」將成「和平島鏈」

他問「這地給中華民國統治會怎樣」？ 中國網友翻牆狂刷一排

習近平想鞏固權威 新高地：5大誤判低估抓張又俠後果

鄭麗文美國「恩人說」引批評 張亞中批諂媚、膚淺且危險

