鄭麗文提兩岸溝通對話 蕭旭岑曝：駐台使節、AIT都感興趣

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

國民黨主席鄭麗文近期輪番接待外賓，國民黨副主席蕭旭岑17日透露，美國、日本、德國與新加坡等駐台代表近期拜訪鄭麗文時，對鄭麗文提出兩岸可以對話溝通都相當感興趣，他們也認為有助維持台海和平與區域穩定。

蕭旭岑在「中午來開匯」節目上談到自己剛被徵詢擔任副主席時，人還在大陸，後來他前往天津時，大陸方面就以「候任副主席」規格接待他，近日另一名副主席張榮恭也與國台辦主任宋濤會面，這都顯示大陸方面對新的國民黨團隊非常重視，也很重視兩岸關係。

蕭旭岑指出，張榮恭在對岸重申了原汁原味的九二共識，鄭麗文的路線也就是依據中華民國憲法、中國國民黨政綱，原汁原味的九二共識就在裡面。

對於黨內憂心鄭麗文路線急遽往統派靠攏，蕭旭岑則強調，多項民調都顯示，大部分民眾都支持兩岸應該要繼續溝通，應該維持溝通管道，連美國在台協會AIT都轉達了一樣的看法，現在確實只有國民黨有能力做到兩岸溝通，國民黨是站在主流民意一方，要競選的黨內同志也應該朝這方向思考，就能抬頭挺胸。

蕭旭岑也透露，美國、日本、德國、新加坡等國的駐台外交官，對鄭麗文提出兩岸可以對話溝通，他們都是感興趣的，也認為有助維持台海和平，維持區域和平，可以讓這些國家感到安心。

蕭旭岑認為，國民黨新團隊展現出能做兩岸和解對話交流的決心與魄力，將有助於安定並穩定主流民意的心，真正的主流民意是希望兩岸和平不要打仗。

