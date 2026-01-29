鄭麗文提和平框架 藍委：兩岸更多接觸、化解敵意

國民黨主席鄭麗文。

國民黨主席鄭麗文在專訪透露上半年先訪陸、二○二八年執政後推「兩岸和平框架」。國民黨立委李彥秀說，鄭麗文意思非常清楚，兩岸應有更多的接觸、化解敵意；民進黨立委吳思瑤質疑，鄭麗文現在為了「鄭習會」，可能要台灣付出代價。

李彥秀稱，「和平框架」不是協議，而是有各種的可能性，最重要的當然是「以和平方式解決兩岸爭議」的最終目的，降低緊張與衝突，就是為和平互利爭取更多的契機。

李彥秀表示，二○○四年「防禦性公投」其中一題「兩岸協商」的題目，就是「您是否同意政府與中共展開談判，推動建立兩岸和平穩定互動架構，以謀求台海地區的和平與穩定？」不論當年提案的陳水扁，或鄭麗文都是同樣概念，國民黨主張兩岸須「對等、尊嚴、和平」面對及協商解決兩岸問題。

民眾黨立委林國成說，兩岸和平是人民的殷切期盼，然而民進黨政府嘴巴上喊和平，實際上都在製造事端破壞和平。前總統蔡英文執政時期還沒有那麼嚴重，沒想到賴清德總統執政以來變本加厲，完全沒有遞出兩岸和平的橄欖枝。

吳思瑤表示，鄭麗文現在是不否認積極安排跟中國大陸接觸？為了所謂的「鄭習會」、跟中國的互動，台灣要付出什麼代價？現在藍白在國會擋軍購案是不是代價？阻卻台美供應鏈合作是代價？

吳思瑤說，其次中國最近對台灣的威嚇從軍演、中國官方立場闡述，都是越來越往要併吞台灣進行，其野心並沒有減緩，在中國尚未放棄武統台灣的目標之前，還妄想談和平協議，不僅是不可信也是不智的選擇，請不要把自己的國家、台灣推入火坑。

