鄭麗文提和統公投很困難 張惇涵：不卑不亢、維持現狀是多數國人共識

行政院秘書長張惇涵。（資料照片） 圖：翻攝總統府直播

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文在美國提到，台灣如果要舉辦公投的話，不管是和平統一或獨立都很困難，行政院秘書長張惇涵今（10）日回應，不卑不亢、維持現狀，是絕對大多數國人的期盼跟共識，我們會一直這樣子堅持下去。

張惇涵今天出席立法院第11屆第5會期內政、司法及法制委員會第1次聯席會議前受訪，做了以上表示。

張惇涵說，民進黨執政從蔡總統到賴總統所進行的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀。這不僅是民進黨施政以來主要的重點，也是絕對大多數國人的期盼跟共識，我們會一直這樣子堅持下去。

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至於鄭麗文主席所講的，張惇涵指出，「我有注意到她昨天似乎去參觀了波士頓的甘迺迪總統圖書館，我也引用甘迺迪總統一句名言來建議鄭麗文主席，『在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻捍衛自由的使命』，我相信這是每一個台灣人的期盼，也是朝野的共同責任」。

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