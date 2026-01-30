鄭麗文提「中國親人說」拒骨肉相殘 陸委會：有什麼意義

鄭麗文提「中國親人說」引發討論。（圖／鄭麗文臉書）





國民黨主席鄭麗文28日表示，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，絕不會忘記美國情誼，但大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事，所以不需要在美中之間選擇。對此陸委會副主委梁文傑在昨（29日）的例行記者會上，做出回應。

鄭麗文中常會上提「親人說」

鄭麗文28日在國民黨中常會上說，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，中華民國從二戰之後，絕對不會忘記美國情誼，因為大家不是忘恩負義的人，但大陸是大家的親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。

梁文傑例行記者會回應

梁文傑在例行記者會上回應表示，「假如我今天開一家公司，我的親戚也開一家公司，可是我的親戚一天到我想要我破產倒閉，想要把我的公司併吞，那這樣的親戚有什麼意義？」

藍營赴中交流名單不透露

另外針對藍營智庫將由副主席蕭旭岑赴中交流，預計會與宋濤會面，但是雙方都不透露詳細的人員出席名單。對此梁文傑表示，要去就大大方方去，反正到時候都會知道有誰去，不提供名單也滿奇怪的。

