鄭麗文提「和統公投」現在很困難 張惇涵：維持現狀是多數國人共識

行政院秘書長張惇涵今（10日）表示，民進黨的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀，這也是絕大多數國人的期盼跟共識。（資料照片／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文於美東時間8日拜會亞洲協會時表示，兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的。行政院秘書長張惇涵今（10日）表示，從蔡總統到賴總統的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀，這不僅是民進黨執政以來的重點，也是絕大多數國人的期盼跟共識。

立法院內政、司法及法制委員會聯席會議今天審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，行政院秘書長張惇涵應邀列席。媒體會前詢問，鄭麗文在美國有提到，如果要舉辦公投的話，不管是和平統一或獨立都很困難。

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張惇涵對此回應，民進黨執政從蔡總統到賴總統所進行的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀。這不僅是民進黨施政以來主要的重點，也是絕大多數國人的期盼跟共識，他們會一直這樣子堅持下去。

張惇涵說，至於鄭麗文所講的，她昨天似乎去參觀了波士頓的甘迺迪總統圖書館，他也引用甘迺迪總統一句名言來建議鄭麗文，「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危急的關鍵時刻捍衛自由的使命」，我相信這是每一個台灣人的期盼，也是朝野的共同責任。

媒體也詢及，現在就是共艦有4艘在台灣的東部海域，已經非常接近限制區，請問怎麼看？張惇涵回應，中國無權在我國的經濟海域進行任何干擾自由航行的行動跟作為，外交部已經對此表達過嚴正的譴責，國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況。

他強調，中共的做法不僅危害了我國的主權，也違反了相關的國際法跟國際的公約，我國的海軍、海巡也都嚴密在掌握當中，確保國人的安全，藍色海疆我們還是寸土不讓。

張惇涵也提到，這個時候也剛好立法院在審議預算，今年的預算到現在還在審，已經過了農曆年，過了元宵，過了清明節，下個禮拜就是端午節。此時此刻希望國人能夠支持國軍、支持海巡，也希望立法院朝野政黨能夠支持國軍跟海巡的預算。



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