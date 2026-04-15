鄭麗文揭密鄭習會 稱習近平超級放鬆、戰2028不說死 163

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨主席鄭麗文應中國領導人習近平邀請，率團訪問中國大陸並舉行歷史性的「鄭習會」，鄭麗文回台後，首度接受廣播媒體專訪，她今（15）日在中廣新聞網千秋萬事節目中表示，習近平真情流露脫稿演出，午宴互動不時微笑，超級放鬆。被問到下一步，是否挑戰2028，鄭麗文回應活在當下，做好自己的工作比較重要。

談到對習近平的觀察，鄭麗文透露，習近平讓人感覺很親切、很自然、很放鬆，發表談話時大量的脫稿，非常真情流露，還提到「一家人」要和平、要發展、要交流、要合作，台灣已經發展出完全不一樣的社會制度和生活方式，他們非常尊重理解，可是台灣是不是對中國現在所有的成就也應該肯定、尊重了？

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鄭麗文指出，這些年台灣對中國沒有少污衊、抹黑、鄙視，習近平的意思是台灣人是不是也應該用一個比較正常健康的眼光來看待中國成就。他說，習要說的是，只要兩岸都認同中華民族情感，所有事情都好商量，絕對不是像現在搞得好像沒有路可走了，兩岸一定兵兇戰危非得一戰不可。

鄭麗文強調，中國希望台灣在九二共識跟反對台獨的基礎上，所有黨派都願意交流，不是只有國民黨，「尤其是民進黨神主牌都沒有了，反核現在也不反了，所以神主牌要換也沒有這麼的難嘛！」她認為，從前總統陳水扁、蔡英文到現任總統賴清德都公開說過很多遍了，沒有台獨的問題。

「既然沒有台獨的問題，就應該沒有台獨黨綱的問題，就把台獨黨綱下架就好了，有什麼損失呢？」鄭麗文呼籲，兩岸關係不要成為台灣政黨競爭或者是惡鬥的理由跟藉口，民進黨只要對國民黨選舉的時候，都會團結一致，那為什麼不能夠站在台灣的立場團結一致對外溝通。

鄭麗文直言，問題是所有在野黨在國會通過的法案，民進黨通通不副署、不執行，連民生議題都這樣，「一天到晚來問我們國防預算的事情，問題是你什麼都不讓我們知道，立法院是要怎麼審？」她說，什麼都不知道全部黑箱蓋牌，這就是為什麼國民黨軍購版本「加N」的原因。

對於地方選舉選情，鄭麗文指出，彰化縣持續協調，新北市跟宜蘭縣藍白合的部分應該也會很順利，不會有問題。她重申，抱持著每一個縣市都要贏的決心跟態度給予支持，是以勝選為目標來打這場仗，最後再贏下2028總統大選，讓台灣回歸正常。

被問到是否要參選2028總統大選，鄭麗文強調，自己活在當下，把現在的工作做好比較重要，沒有得失心，不會瞻前顧後也不會猶豫不決，事情想清楚了就去做。她說，自己現在是國民黨主席，應該要想清楚的是提名人選、重大政策、藍白合、到北京訪問等這些事情。

談到訪美行程，鄭麗文透露，不是大家想的這種「傳統的行程」，不是這麼的政治，至於細節就先不要講，希望美中也能夠和解跟合作，這是全世界的福音，國民黨非常重視對美關係，相信一定可以走出和平的路，不是只能夠重覆上個世紀的冷戰思維，也希望把這個訊息帶到美國。

至於有媒體報導指稱，鄭麗文的丈夫駱武昌傳學生時期遭情治單位吸收，並重提鄭麗文在大學時期公開主張台獨。對此，鄭回應，真的是太好笑了，就是一整個胡說八道，準備要來追殺，大學時期主張台獨，自己當年才18歲，而且她從來沒有否認過，這也不是做什麼見不得人的事，就是一個當時對整個社會環境的政治主張。

照片來源：中廣新聞網提供

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