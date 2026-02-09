鄭麗文揭彰化縣長人選未有「高度期待者」 柯呈枋：跳過初選徒增基層內耗

國民黨彰化縣長提名遲未拍板，前彰化副縣長柯呈枋呼籲黨中央尊重制度，讓提名程序走完。（圖／翻攝自柯呈枋臉書）

國民黨彰化縣長候選人遲未定案，國民黨主席鄭麗文透露其中原因，直言目前「尚未出現能讓大家定於一尊、具高度勝選期待的候選人」，相關說法引發地方熱議。對此，早前率先表態參選的前彰化副縣長柯呈枋今（9）日回應指出，若沒有初選、沒有制度，卻先談「定於一尊」，只會讓基層更加困惑，也無助於團結。

相較於藍營提名卡關，彰化縣綠營早在去年底便已拍板人選，確定由現任立委陳素月投入縣長選戰。雖然提名過程中，黨內部分人士一度出現對民調結果的質疑聲浪並要求複查，但相關爭議很快告一段落，最終仍順利定於一尊，並提早展開地方行程，備戰年底大選。

反觀國民黨內部，提名至今仍陷入僵局。包括現任立委謝衣鳳、曾任縣長王惠美副手的彰化工策會總幹事洪榮章，以及前彰化副縣長柯呈枋等人，皆已表態參選，但黨中央遲未排定提名時程，讓基層支持者普遍感到焦慮。鄭麗文日前更透露，目前彰化縣「尚未出現具高度勝選期待的候選人」，外界觀察距離農曆年前是否能有結果，仍不明朗。

對此，柯呈枋指出沒有初選、沒有制度，卻先談「定於一尊」，這不是團結，而是跳過民主程序，也只會讓基層更困惑，讓大家繼續內耗。他站出來參選彰化縣長，不是試水溫、不是陪榜，而是抱著「一定要贏」的決心而來，因為只有真正想勝選的人，才能帶給鄉親期待與信心。到現在為止，他沒有收到任何正式的溝通或協調，如果真的要談團結，就請讓制度走

他進一步表示，彰化提名已經耽誤太久了，國民黨最不需要的，就是繼續內耗，他不害怕競爭，也不逃避檢驗，只希望一個公平、透明、對得起彰化、對得起支持者的過程。他強調，真正的團結，來自尊重與信任，不是一句話，而是一個制度。

