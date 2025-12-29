鄭麗文揭2026布局：現任優先提名、縣市長連任、南臺灣重點突破

鄭麗文布局2026拚南台灣重點突破。資料照 廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文今（29日）談到2026布局表示，將以現任優先提名、縣市長連任以及南台灣重點突破為原則。

鄭麗文今接受中廣「千秋萬事」節目專訪表示，立委謝衣鳳鬆口挑戰彰化縣長選舉，她態度開放，有三位人選表態，將積極協調，另外民眾黨立委張啟楷表態參選嘉義市長也需要協調，其餘包括宜蘭縣、新竹縣、台中市等都需要協調整合，至於新北市國民黨內應該協調整合，但不至於走到初選，大家可以放心。

對於民眾黨主席黃國昌合體前主席柯文哲造勢劍指新北，她說，外界看圖說故事，聽聽就好，她的態度不會動搖，國眾兩黨也不至於心結，大家宮鬥戲看多了。她說，跟黃國昌對大局的共識非常清楚，不會輕易被民進黨破壞團結，目前兩黨合作順暢。

新北部分，鄭說，國民黨會儘快協調產生候選人，畢竟新北市人選、台北市副市長李四川還在北市。至於現任縣市長，她說，提名原則是現任優先，包括新竹市長禮讓民眾擋高虹安。她認為，現任縣市長也無須太早徵召提名，不必像民進黨跟把選舉提得那麼早，就像台北市長蔣萬安雙城論壇表現很好、每天推動市政。

她說，2026目標現任縣市長連任，在南台灣重點突破，將密切討論選舉戰略、布局。

