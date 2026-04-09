鄭麗文搭上海航空有深意！機身4字為兩岸「辜汪會談」汪道涵手筆

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國民黨主席鄭麗文近日率團訪問大陸，陸媒高度關注，有眼尖媒體發現，她搭乘的上海航空航班，機身「上海航空」4字出自汪道涵手筆，令人憶起1993年兩岸「辜汪會談」劃時代歷史場景。

鄭麗文搭乘上海航空抵達大陸訪問，機身題字為汪道涵手筆。（圖／新華社）

「上海航空」4字汪道涵手筆

上海《新民周刊》報導，鄭麗文7日搭乘上海航空班機，從台北松山機場起飛，當鄭麗文走下舷梯時，背景機身上偌大「上海」字樣，「這4個字，出自上海的老市長汪道涵手筆。」

報導表示，「上世紀80年代中期，上海航空公司成立伊始，汪道涵就希望公司班機能夠早日飛過海峽，早日實現兩岸直航。」報導指出，1993年4月27至29日，汪道涵與時任台灣海峽交流基金會董事長辜振甫，在新加坡舉行會談，史稱「汪辜會談」，為兩岸關係發展作出貢獻。

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2008年12月，兩岸實現大三通，即直接通郵、通商與通航，「上航班機也如汪老當年所願來往海峽兩岸。然而，近些年來，隨著民進黨當局的一步步倒行逆施，兩岸民間交流都受到不小的影響。」

此外，報導點名同行的國民黨中評會主席團主席蘇起，為「九二共識」名詞提出者，報導指出，「這不僅僅是大陸與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士加強交流對話的共同政治基礎，也是不變的原則和清晰底線，還是兩岸同胞心往一處想、勁往一處使的重要前提。」

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