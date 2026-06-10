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鄭麗文搭的橋通往何處？

大家知道鄭麗文訪美時，身旁坐了誰嗎？

坐在鄭麗文不遠處的這個人，他是俞國梁（Gary Yu），台灣人可能沒聽過這個名字。

但他的「豐功偉業」，值得好好介紹一下。

2021 年，波士頓市長吳弭（Michelle Wu）在選舉中被踢爆有中國勢力介入。去年公開了調查報告，這位俞國梁先生，過去替波士頓市長募了30萬美元，向麻州審計長捐了3,000元，之後順利被任命進州政府委員會。

美國人一度以為他是熱心的社團領袖，直到美國媒體查出他的「多重身份」。

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俞國梁在檯面上是「波士頓國際傳媒諮詢公司」的創辦人。檯面下，他透過自己領導的華人社團，替吳弭募超過30萬美元的競選資金。但根據中共官方媒體、黨務文件，以及俞國梁自己領導的社團紀錄，他同時被列名為中共統一戰線工作部旗下機構的官員，還替中國政府在美國招募人才。

不僅如此，俞國梁同時也是「新英格蘭華人聯盟」（NECAA）的主席與「北美杭州同鄉會」的會長。

這些組織在美國受到官方注意，是因為他們長期與中共統一戰線工作部（統戰部）的海外網絡保持密切互動，更頻繁參與中國在美國境內舉辦、以擴張政治影響力為目的的各類活動。

這就是中國統戰的隱秘行動，從文化活動、政治募款，一步步走進政府單位。

現在，鄭麗文和這位統戰人士同桌用餐，交換關於台灣的資訊。

現在鄭麗文大言不慚的說國民黨將扮演「搭橋者」的角色，我想那座橋，恐怕不是為了保護台灣，是讓中共的影響力順著她走進台灣吧？

不是蓋橋就是好事，沒有人想替強盜修一條走進自家的路。台灣最需要的，是有人站在橋頭把關。