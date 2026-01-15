鄭麗文擬上半年訪美 先遣智庫代表赴華府談國防預算

國民黨主席鄭麗文。（資料照片／陳愷巨攝）





繼民眾黨主席黃國昌訪美之後，「台灣智庫」台北論壇基金會董事長蘇宏達證實，將於本月稍晚展開10天訪美行程。蘇宏達方面證實，國民黨主席鄭麗文日前當面請託，希望蘇宏達此行協助向美方說明國民黨在外交國安、兩岸，以及國防預算上的立場。此外，蘇宏達也轉達鄭麗文說法，將在今年上半年擇期前往華府訪問。

由「台灣智庫」台北論壇基金會董事長蘇宏達與副董事長寇健文主辦、「華府智庫」台美關係研究中心協辦的「美中台三角關係最新發展及其前景」國會山莊演講座談會，將於27日於華府國會山莊雷鳴眾議員辦公大樓舉行。

儘管此次訪美行程名義上是「台灣智庫」與美方智庫與政壇人士交流，然而行程不僅包括拜會國會、政府單位和主要智庫，蘇宏達更進一步證實，鄭麗文日前特別邀請他前往國民黨中央，希望蘇宏達能夠協助向美方說明國民黨在外交國安、兩岸，「甚至是國防預算上的立場」。

事實上，繼民眾黨主席黃國昌快閃訪美，返台後表示將自提《國防特別預算條例》之後，藍、白在國會的下一個戰場正是國防預算案。「台灣智庫」以學界立場赴華府「溝通」，透露美方正關注藍、白的下一步，是否影響國防特別預算的後續發展。

據轉述，鄭麗文在與蘇宏達交換意見中特別提到，國民黨非常重視和美國的關係，她個人也一定會於上半年擇期前往華府訪問。鄭麗文特別提及，國民黨非常重視和美國的關係，她個人也一定會於上半年擇期前往華府訪問。

而為轉達國民黨中央方面意見，除了鄭麗文之外，蘇宏達也分別拜會國民黨最高總顧問王金平、副主席李乾龍及張榮恭，就台美關係各個面向交換意見。

據側面了解，鄭麗文正積極安排訪問中國，然而美中雙方正安排元首會晤的可行時程，鄭麗文的訪中計劃不得不待美中敲定更重要的行程安排才能夠確定。（責任編輯：卓琦）