鄭麗文擬徵召李四川出戰新北 黃國昌、劉和然說話了

對於鄭麗文擬徵召李四川角逐新北市長，黃國昌今日表示，「國民黨的民主程序，我們都尊重，沒有其他評論」。（鏡報李智為）

朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板立委蘇巧慧出戰新北市長。國民黨主席鄭麗文透露，將徵召台北市副市長李四川出征新北，而同樣有意角逐新北市長的新北市副市長劉和然則表示，國民黨有民主機制，他一定尊重，但自己的節奏不可被打斷，至於宣布參選的民眾黨主席黃國昌也回應尊重。

鄭麗文昨（29日）接受媒體名嘴王淺秋訪問時，談到新北市長選舉時指出，國民黨內的協調整合工作不至於走到初選，大家可以放心，但考慮台北市副市長李四川還有任務，畢竟現在他還在台北市府上班，「看我講得這麼白了」，外界認為這就是暗指將徵召李四川披掛上陣。相較於民進黨推派蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以李四川與劉和然呼聲最高，黃國昌也已表態角逐意願。

黃國昌今（30日）回應，這是國民黨內的民主程序，無論是鄭麗文要直接徵召李四川，抑或要先進行劉和然或其他人的協調、民調，「都是中國國民黨的民主程序，我們都尊重，沒有其他評論」。媒體詢問，「明年對手應該就是李四川，現在整合程序到哪裡？時間、方式確定了嗎？」黃則指出，目前國民黨新北市狀況，他與各位媒體一樣都是從媒體上得知，至於兩黨的合作部分，未進入特定縣市或首長。

至於縣市長具體的時程、規則，黃國昌表示，會等到雙方政見處理完了以後，才會談人選，其中新北市部分，以他的立場來說，不適合越俎代庖趣談國民黨人選是誰，因此國民黨的人選是誰，應由他們經黨內民主程序來加以決定。黃也強調，據他所知，目前國民黨對於新北市的黨內民主程序並未啟動，等啟動後推出來的人選，無論是李四川、劉和然或其他先進，「我黃國昌說話算話，民眾黨會本於最大的誠意跟善意，用最好的方式推出最強的候選人，會按照這個程序持續往下走。」

據《自由時報》報導，劉和然今日受訪表示，國民黨是個民主的政黨，鄭麗文也是經由黨內的民主機制選出來的黨主席，他一定會尊重機制。記者詢問，是否認為鄭麗文這樣講話不恰當？他重申國民黨是有民主機制且團結的政黨，過程一定要透明、公開、公平，「我們2026一定要勝選」。最後，他也表示，每個人服務自己的縣市，雙北市共同的生活圈，只要把市民照顧好，就是最好的施政表現，「每個黨的狀況不同，每個縣市的狀況不同，節奏絕對不可以被別人打斷」。

