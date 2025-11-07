鄭麗文擬赴統派主辦秋祭 綠：接受中共史觀配合統戰

（中央社記者溫貴香台北7日電）國民黨主席鄭麗文明天擬出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。民進黨發言人戴瑋姍今天表示，鄭麗文上任後公開行程竟是向共諜致意，等同接受中共史觀配合統戰、敵我錯置，難道是肯定共諜行為。

針對出席秋祭追思大會，鄭麗文今天下午強調，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。

民進黨今天發布新聞稿表示，鄭麗文預計明天將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。

戴瑋姍說，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇「沉默的榮耀」宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。

戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席。（編輯：林克倫）1141107