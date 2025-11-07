鄭麗文擬赴統派追思共諜活動 民進黨批「接受中共史觀配合統戰」

民進黨發言人戴瑋姍。資料照。陳祖傑攝



國民黨主席鄭麗文預計明天統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（11/7）天表示，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，等同接受中共史觀配合統戰、敵我錯置，難道是肯定共諜行為？

對於鄭麗文預計出席秋祭追思大會，戴瑋姍批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？

戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，這次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。

戴瑋姍強調，鄭麗文等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？

