鄭麗文支持者剩「親北京少數」！國民黨恐剩1條紅內褲

國民黨主席鄭麗文自去（2025）年上任至今，頻頻發表親中言論，黨內也多次率團前往中國，不僅外界質疑「紅統」路線，更讓其反感度持續升高。對此，政治評論員吳靜怡今（3）日有感而發，曬出鄭麗文與總統賴清德的信任度調查結果，發現鄭麗文「剩下親北京的盤勢」，強調她的基本盤，正在與「台灣主流民意脫鉤」，開酸「國民黨再親共，恐怕青天白日只剩下一條紅色內褲」。

雙北鐵票區有望翻轉！賴清德信任度站上5成





吳靜怡今（3）日透過臉書發文，開頭就寫下「賴清德與鄭麗文路線進入淘汰賽，鄭麗文的親中路線正在付出代價，信任度雪崩中！」，表示隨著關稅談判結果出爐，雙北已「不是藍營鐵票區」，信任結構正在翻轉，透露台北市、新北市，賴清德的信任度已接近或站上5成，但鄭麗文的不信任度卻雙雙破5成，顯示都會區選民對其執政路線仍保有一定信任，「但鄭麗文在雙北的信任度卻全面落後、不信任居高不下。台灣主流民意反中情緒高漲，74.1％對中共反感，賴清德抓住了這波『護台』浪潮，讓綠營在南部和年輕群體中穩如泰山」。

吳靜怡表示，隨著關稅談判結果出爐，雙北選民對賴清德的信任度已接近或站上5成。（圖／民視新聞網）





高學歷、年輕族群表態！「對鄭麗文不信任」





吳靜怡進一步指出，雖然20歲到39歲族群中，對賴清德確實偏保留，「但對鄭麗文的態度更為直接表態不信任，比例遠高於信任，且毫無拉鋸空間」；另外，教育程度也成為分水嶺，「大學以上教育程度的民眾，對賴清德信任47.1％，但對鄭麗文不信任竟達68.1％，台灣知識階層偏好理性政策和國際視野，這也讓綠營在都市中佔盡優勢」。

吳靜怡指出，在高學歷、年輕族群中，對鄭麗文不信任比例遠高於信任。（圖／民視新聞網）





鄭麗文支持者結構曝光！剩「親北京少數」





不過，最驚人的不是藍綠對立，吳靜怡透露，在鄭麗文的支持結構本身，台灣社會對中國共產黨反感度超過7成，而在「信任鄭麗文」的少數族群中，對中共有好感的比例卻遠高於全體平均，「鄭麗文的基本盤，正在與台灣主流民意脫鉤，她所鞏固的，不是『台灣多數』，而是『親北京少數』」。

吳靜怡強調，鄭麗文的基本盤，正在與台灣主流民意脫鉤。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）





藍白合只剩仇恨票！吳靜怡酸：國民黨恐只剩一條紅色內褲





至於民眾黨支持者，吳靜怡則表示，柯粉「恨賴」卻「不愛鄭」，藍白合「只剩仇恨的票，沒有政策選票」，藍白合流只剩情緒，民眾黨反感度也破5成，強調「即便柯文哲和黃國昌能製造聲量，但再高卻無法轉化為支持」；而賴清德仍在一個「可被檢驗、可被批評、但尚未被否定」的位置；至於鄭麗文，吳靜怡開酸「正在被多數台灣人直接判出局，國民黨再親共，恐怕青天白日只剩下一條紅色內褲」。





原文出處：年輕人表態不信任鄭麗文！她曝支持者剩「親北京少數」國民黨恐剩1條紅內褲

