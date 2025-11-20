鄭麗文收中華戰略學會百人入黨名冊 曝228受難家屬也入黨

國民黨主席鄭麗文今（20日）上午出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座」，不但收下該學會「百人入黨名冊」，且逐一親頒黨證給每位新入黨的國民黨員。鄭麗文還透露，其中有位黨員今年已經超過80歲了，是228的受難者家屬，該黨員以前並非失聯黨員，而是此生第一次決定要參加國民黨。

國民黨主席鄭麗文今（20日）上午出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座」。（取自鄭麗文臉書）

鄭麗文中午在臉書發文，說明她參加上午這場活動的目的與感想。她肯定「中華戰略學會長久以來關注國際情勢、國家戰略、兩岸關係，這些也正是國民黨最重視的，感謝他們響應麗文號召百萬黨員入黨活動，在短短20日內就招募了超過百位黨員，展現了絕佳的行動力和執行力。」

鄭麗文表示，「中華民國自建國以來風雨飄搖，台澎金馬也歷經艱險，我們在戰火和貧困中屹立不搖，直到今日能夠成為全世界最羨慕的民主、均富、法治的進步社會，我們懷著感恩的心，也不忘記肩頭的重責大任。因此，我們希望國民黨必須振衰起敝、更要成為台海和平的守護者、締造者。」

她指出，「本來台海就被全世界公認是最危險、最緊張的地區，如今東北亞的局勢更是一觸即發，很有可能昨日還風平浪靜、明日就戰雲密佈。因此，領導人的態度可謂「一言興邦，一言喪邦」，我們希望台海無事，因為台海無事、不只日本無事，全世界都無事。」

國民黨主席鄭麗文今（20日）收中華戰略學會百人入黨名冊。（取自鄭麗文臉書）

鄭麗文透露，「日前我與日本代表片山和之會談時，他特別提及中國國民黨的總理孫中山先生、總裁蔣中正先生，都和日本有非常深的淵源。後來八年抗戰爆發，我們在蔣中正委員長的帶領下，付出極為慘痛的代價才贏得了艱困的勝利；而在台灣，我們歷經五十年殖民的血淚歷史，光復之後仍歷經許多波折與風雨。因此，今天我們絕對不能允許任何戰爭發生在台海，這是中國國民黨最堅定莊嚴的承諾。」

她說，「昨天麗文和民眾黨主席黃國昌的會面，絕對是民主歷史的重要一刻，兩個不同政黨的領導人能夠開誠布公的坦承相見，絕對是難能可貴的，因為當前的局勢不容許我們顧及小恩小義、小私小利；國家大義、區域和平、人類的福祉才是我們真正該著眼的重點。」

鄭麗文提到，「所以，我們每分每秒都要為緩和兩岸緊張局勢而努力，要為和平創造機會和曙光，因此麗文一再強調，只要是對和平有幫助的事情，我都願意做；只要是對和平有幫助的人，我都願意見。這樣的決心絕對不會動搖。」

國民黨主席鄭麗文今（20日）收中華戰略學會百人入黨名冊並親授黨證。（取自鄭麗文臉書）

鄭麗文表示，「今天替百位新進黨員頒發黨證，其中有位黨員今年已經超過80歲了，他是228的受難者家屬。他以前並非國民黨的失聯黨員，而是此生第一次決定要參加國民黨。現在我們堅定的走在和解這條路上，面對歷史的真相，是為了撫平傷痕，而不是繼續撕裂它、或者在傷口上撒鹽。唯有如此，我們才能在台灣擁抱著大愛與和平，不讓仇恨在這片土地蔓延、更不能讓任何的撕裂和對立在台灣找到生根發芽的空間。」

「請各位相信麗文的決心」，鄭麗文強調，「因為只有這條路，台灣才有活路，台灣才有未來，我們的年輕人才能夠安身立命。而且我相信，這是正確的道路，也是對台灣人民有利的道路。我們相信，不只兩岸的和平是我們堅定的嚮往，而且全世界都支持我們以對話取代對抗、維繫穩定與和平。」

鄭麗文說，「麗文知道，未來肯定還會有很多的挑戰和波折，這條路即便荊棘滿佈，相信只要我們邁開步伐、堅定前行，一定會走出一條康莊大道、迎向光明。」

國民黨主席鄭麗文今（20日）上午出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座」。（取自鄭麗文臉書）

