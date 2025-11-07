鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨

國民黨文傳會主委吳宗憲（圖左）、發言人牛煦庭（圖右）召開記者會，號召更多民眾加入國民黨。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 國民黨今（7日）召開「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，指國民黨主席選舉結束後，20天內國民黨員新增2405人，其中1412位是新朋友加盟、993位是老戰友回歸。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，這段時間許多朋友加入國民黨，以他在司法圈的朋友為例，鄭麗文當選隔一、兩天即加入國民黨，他的朋友認同、欣賞，更期待鄭麗文能帶領台灣、國民黨，走出台灣社會長期被各種假議題綁架的泥淖中。

廣告 廣告

吳宗憲表示，任何政黨都是承載黨員理念的容器。國民黨曾經帶領台灣人走向富庶，包括十大建設等各式各樣大型公共建設，讓台灣能有富裕的生活，而國民黨未來要再度引起風潮、引領風潮，將政治能量聚焦在如何改善老百姓的生活？民生一定要大於政治。

國民黨發言人牛煦庭補充，鄭麗文當選以來，各地都出現非常踴躍的入黨潮，昭示著國民黨支持者對新局面的期待，黨主席選舉結束後短短20天的時間，已經新增2405位黨員同志，其中1412位是新加盟的好朋友；993位是失聯的老戰友選擇回歸，代表大家對於國民黨的未來是重燃希望、寄予期待的。

牛煦庭並說明，國民黨有三項的入黨管道，直接從官方網站上的入黨申請，也可以下載數位黨部APP，或親自到各地黨部直接辦理，不論老中青皆可找適合自己的方式處理，歡迎大家呼朋引伴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

6檔高息ETF今年來逆勢漲逾10%、0056入列 這檔唯一擊敗台股大盤

被問國共未來有哪些合作契機？國台辦：願與國民黨為國家共謀統一