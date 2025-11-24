鄭麗文敬謁兩蔣陵寢 再提國共和解、嗆民進黨是民主破壞者
今（24日）為國民黨建黨131週年黨慶，國民黨主席鄭麗文率4名副主席及多位中央黨部黨務幹部與桃園市黨部同仁及志工，至桃園慈湖及大溪陵寢，向前總統蔣中正、蔣經國獻花致敬。她強調，接下來要繼續守護民主，也要再創經濟高峰；並痛批民進黨就是對台灣民主最大的破壞者，國民黨必須捍衛台灣的民主憲政。
鄭麗文今說，與副主席及多位中央黨部幹部、桃園市黨部同仁及志工來敬謁兩蔣陵寢，她倍感榮幸，也覺得肩上的擔子特別的重。現代史上的三場非常重要的戰爭，包括北伐、抗日，乃至於國共內戰，都是由蔣中正所領導，這三場戰爭決定了當代中國的命運。
鄭麗文表示，在過去烽火連天的時代，蔣公保衛中華民國，保衛台灣。今天也希望國民黨能扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定與和平。
鄭麗文並指出，蔣經國是在台灣不分黨派備受推崇緬懷，最重要的政治領袖。其推動十大建設，讓台灣躋身亞洲四小龍，創造舉世羡慕的經濟奇蹟，「台灣錢、淹腳目」。但蔣經國並沒有因此而鬆懈，更在70年代末期、80年代時高瞻遠矚佈局，讓台灣轉型向高科技發展，創造了台灣今天的護國神山。
鄭麗文說，蔣經國更以無比的智慧跟魄力解除戒嚴，推動了台灣和平的民主轉型。其於推動十大建設、推動高科技產業，甚至在進行民主轉型時，不被看好，各種訕笑與懷疑的眼神；但早在推動十大建設時，蔣經國便說「今天不做，明天就會後悔」，讓台灣今天有安居樂業的經濟成果，有民主法治的制度。
鄭麗文表示，不但要感謝經國先生，她也希望能夠繼續追隨，秉持蔣經國的智慧魄力跟遠見，很多事情今天不做，明天就會後悔。對2300萬人有利的事情無需遲疑，更不用畏縮，希望接下來不但要繼續守護台灣民主，還要再創台灣的經濟高峰跟奇蹟。
鄭麗文指出，台灣民主轉型最大的受益者，就是今天的執政黨民進黨，但是對台灣民主最大的破壞者，也是今天的執政黨民進黨。過去將近10年，民進黨不但侵犯了新聞自由，破壞言論自由，同時破壞了司法的獨立，藐視國會尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都在嚴重腐蝕台灣民主憲政的基石。
「好不容易得來所有民主的成就，將一點點的毀在民進黨手裡。」鄭麗文強調，如今國民黨必須延續捍衛台灣的民主憲政。尤其民進黨錯誤的能源政策，台灣嚴重的老年化，加上在地緣政治中民進黨戰略的嚴重失衡，讓台灣今天的產業面臨重大的危機，台灣經濟面臨嚴峻挑戰，國民黨必須秉持蔣經國的精神，要護民主、拚和平，更要拚經濟，才能夠帶給2300萬人安居樂業的美好未來。
鄭麗文祈願，希望蔣中正、蔣經國能夠給她勇氣、智慧跟力量，在中華民國面臨如此嚴峻的挑戰與艱難的處境中，能繼續成為保護台灣民主、捍衛中華民國、開創區域和平穩定最重要的政治力量。
