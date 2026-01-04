鄭麗文斥美智庫造謠 綠指將個人利益置於國安之上

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北4日電）國民黨主席鄭麗文今天回應美國智庫報告指她「呼應中共敘事」表示，該報告配合民進黨「造謠供應鏈」扣帽子。民進黨發言人李坤城說，鄭麗文不該在此時還幫加害者中國說話，企圖以此換取「鄭習會」門票，將個人政治利益置於中華民國安全之上。

媒體報導指出，中共解放軍近日發動環台軍事演習，美國戰爭研究所（ISW）發布報告示警，並指鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。

廣告 廣告

鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議前接受媒體聯訪，她回應遭美國智庫點名時表示，這應該是配合民進黨的造謠供應鏈，圍台軍演看不到總統賴清德的國安團隊提出什麼有效保台方法，然後想拿這份報告來造謠、扣帽子。

鄭麗文說，賴政府今天要應付處理的是對岸、不是國民黨，國安危機來源是民進黨錯誤的兩岸政策、不是國民黨，不要一天到晚製造不必要的內部朝野矛盾，這對抗中保台一點幫助都沒有。

李坤城接受媒體訪問表示，當中國發動環台軍演時，鄭麗文不譴責中國，甚至反過來批評賴總統挑釁；當民進黨在立法院提出「嚴厲譴責中共軍演」提案，卻被國民黨及民眾黨聯手否決，藍白還同時通過對行政院長卓榮泰及國安會秘書長吳釗燮的譴責案。

李坤城指出，在野黨的所作所為，不就是在弱化台灣的主權及安全，呼應中國的「台灣才是挑釁者」說法，也難怪美國智庫會直接點名鄭麗文在演習期間的言論就是在「呼應中共敘事」。

李坤城表示，面對中國持續升高的軍事威脅與灰色地帶侵擾，台灣內部應不分黨派，同島一命，反對中國的軍演；鄭麗文不該在此時還幫加害者中國說話，企圖以此換取「鄭習會」門票，而將個人的政治利益置於中華民國的安全之上。（編輯：蘇志宗）1150104