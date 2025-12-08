鄭麗文斥賴清德在做困獸之鬥 只想利用中華民國4個字

國民黨主席鄭麗文今（8日）痛批賴清德明明是依照中華民國憲法宣誓上任的總統，為什麼每次講到國家定位就長篇大論，都要發明新的講法，一個清楚的國家定位都講不清楚，只想夾帶一堆東西，利用中華民國4個字，但中華民國憲法核心價值、所代表的主權，賴清德沒有一項是認同的。她還斥責賴現在是困獸之鬥，勸他不要玩火、不要點火。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

鄭麗文今接受網路節目《歷史易起SHOW2.0》專訪，她表示，各地方黨部人力非常不足，是國民黨目前的現況與困境，長期以來因為沒錢、沒人，導致入黨程序相當緩慢，希望大家能多給一點耐性。她指出，5千名新黨員的加入讓黨內感到非常振奮。

針對國家定位問題，鄭麗文痛批賴清德明明是依照中華民國憲法宣誓上任的總統，為什麼每次講到國家定位就長篇大論，每次都要發明新的講法，又是中華民國、又是台灣、又是民主台灣，一個清楚的國家定位都講不清楚，只想夾帶一堆東西，只想要利用中華民國4個字，但中華民國憲法核心價值、所代表的主權，賴清德沒有一項是認同的。

鄭麗文痛批賴清德根本心虛、心裡有鬼，想要台獨又不敢宣布要台獨，搞得大家浪費很多時間在這個議題上。她質疑到底是說一輩子要做台獨政治工作者的人才是賴清德，還是說台獨不存在、不需要宣布台獨的人才是賴清德？賴清德至今連國家定位跟立場都不斷有新的論述，繞來繞去也離不開兩國論。鄭麗文強調，台灣好多問題需要總統處理，賴清德都不關心、不處理，每天自己卻作繭自縛。她也提到，賴清德上任以來無法過境美國，困境已經非常明顯，現在是困獸之鬥，本身將非常危險，因此她才會要求賴清德不要玩火、不要點火。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

在軍購議題上，鄭麗文認為從二次世界大戰後，國民黨都是中華民國國防力量最堅實的後盾與支持者。前總統馬英九8年執政期間兩岸關係緩和，也都有合理軍購。她表示國民黨的立場是軍購要科學、合理、有效，到底什麼才是台灣需要的軍購內容、怎樣的價格才是合理的、什麼時候會到貨？更重要的是，台灣國家安全不是軍購一個數字來決定的。

鄭麗文批評民進黨除了軍購數字，沒有任何其他努力，甚至反其道而行，都不談兩岸如何能和平，講到國家安全只剩下軍購的數字，這是不合理、不健康、被扭曲、狹隘的。她特別指出，光是缺電這點就是民進黨視台灣戰略安全於無物，否則怎麼可能不用核電。真正拖台灣後腿、破壞台灣整體安全、矮化台灣戰略價值，正是民進黨長年錯誤政策所造成的。

鄭麗文指出，反核跟台獨就是被民進黨掐死台灣的兩大神主牌，如果打通任督二脈後，台灣就是一尾活龍，問題是誰掐住台灣任督二脈，就是民進黨。她批評民進黨至今還死不肯認錯、不願意理性對話，甚至還要醜化其他想讓台灣活的人，國民黨反對台獨就被扣紅帽。鄭麗文強調，民進黨只要把上述兩張神主牌拿掉，中華民國就團結了，朝野有什麼不能團結的呢？始作俑者就是民進黨。

大陸國家主席習近平。（圖／AP）

