鄭麗文新一波黨務人事公布 張雅屏任考紀會主委 連系、洪系人馬也入列

國民黨今（6）日發布新一波人事案，考紀會主委由前組發會主委張雅屏出任；國民黨發言人由立委牛煦庭、議員江怡臻擔任；文傳會副主委由基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄擔任；文傳會新媒體部主任由Rap歌手王安國擔任。

此外青年部主任由洪秀柱人馬，曾任洪秀柱辦公室、韓國瑜總統大選辦公室成員、高雄青工會長李昶志接手；國際部主任由連系人馬董佳瑜擔任。

張雅屏一路由基層黨工出身，歷任屏東縣黨部主委、組發會主委兼任黨秘書長，過去在屏東輔選時，曾因選舉官司創下台灣司法史首次選前羈押政黨地方負責人的案例，2017年更因案入獄，當時不少藍營人士與名嘴都認為此案是政治辦案的冤案。

廣告 廣告

而備受關注的新媒體部主任，《風傳媒》日前報導將由基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄任文傳會副主委兼新媒體部主任，林益諄深耕抖音短片，黨內稱抖音王子；而今文傳會新媒體部主任是由林益諄推薦的Rap歌手與音樂製作人王安國擔任。



更多風傳媒報導

