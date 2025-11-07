鄭麗文明出席「共諜追思會」 游淑慧：黃復興黨部「情何以堪」

政治中心／程正邦報導

游淑慧直言，鄭麗文以國民黨主席身分出席「共諜追思會」，等於說蔣介石、蔣經國反共是錯的。（圖／翻攝新台派上線）

國民黨新任黨主席鄭麗文自上任以來，屢次發表「要讓大家以身為中國人為榮」等親中言論引發爭議，更曾被資深媒體人趙少康質疑利用中共網軍介入選舉。在路線爭議尚未平息之際，傳出她將出席明天（8日）統派團體「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引發政壇震撼。

這場活動名稱雖帶有「白色恐怖」字眼，舉辦地點也在白色恐怖的「聖地」：台北市馬場町紀念公園，但其追思對象卻並非當年對抗國民黨威權的台獨民主烈士，而是被國民黨認定為「共諜」、因要求民族統一而遭犧牲的人士。此舉立刻引發外界對於國民黨路線是否「敵我不分」的質疑。

《自由時報》獨家披露，鄭麗文將以新任國民黨主席身分，出行統派舉辦的「共諜追思會」。（圖／翻攝新台派上線）

追思史上最大共諜「吳石」？國民黨路線出現大分歧

三立政論主持人李正皓在《新台派上線》節目中直指，鄭麗文參加的活動，其背後意涵極為複雜且敏感：「鄭麗文明天要參加一個統派活動，她要追思的是史上最大的共諜。」李正皓進一步分析，主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」雖然名稱看似中立，但其性質是統派，活動現場選在當年許多政治犯被槍決的馬場町，具有特殊的歷史意涵。

時事評論員溫朗東補充說明，這場追思會紀念的「先烈」，正是1950年被破獲的國民政府參謀次長吳石，其共諜身份在歷史上爭議極大，若黨主席出席追思，無疑是對國民黨支持者的一大諷刺：「她要追思先烈是誰？是到中將的參謀次長的一個共諜，叫吳石。」

李正皓認為，鄭麗文不可能不知道這場活動是統派性質，更不可能不清楚吳石所代表的象徵意義：「我感覺鄭麗文選上國民黨黨主席後，國民黨的路線出現了很大的分歧。」

李正皓指出，「台灣地區政治受難人互助會」是統派組織。（圖／翻攝新台派上線）

黨內情感撕裂？游淑慧憂黃復興黨部「情何以堪」

國民黨台北市議員游淑慧則坦言，她對此表示擔憂，甚至認為鄭麗文可能「不太清楚」該組織的底細，因為「我在今天之前，我真的沒有聽過什麼台灣地區政治受難人互助會。」

游淑慧指出，無論追思對象是獨派還是統派，他們當年的共同點都是「討厭國民黨」：獨派認為自己是反對國民黨統治的政治犯。統派認為「我當年也只是討厭國民黨，我認為我的祖國是紅色，我被蔣介石殺掉，我不能接受。」

她強調，鄭麗文作為黨主席，參加「白色恐怖紀念大會」本身就讓國民黨路線顯得尷尬，李正皓直言：「因為這等於在臭蔣介石」。然而，游淑慧憂心的是，更大的矛盾來自於黨內核心支持者黃復興黨部（退役軍人系統）的情感衝擊。

游淑慧表示：「這就很尷尬，因為當年我們就是覺得這是不可以的。那你今天要把它說成是可以嗎？那說成是蔣中正總統是錯的嗎？尤其是深藍支持者，尤其是黃復興支持者來說，我覺得他們情感上應該會有一點點尷尬。」

游淑慧說，鄭麗文如果是基於和解，以前國民黨已經在228活動上跟民進黨的前輩道歉了。（圖／翻攝新台派上線）

路線如何定調？致詞內容成為危機處理關鍵

游淑慧指出，許多黃復興支持者的前輩都曾是反共復國、保密防諜的執行者，甚至參與過抓共諜的行動。若黨主席出席追思共諜的活動，等於一筆勾銷了當年反共的歷史定位，勢必會引發黨內基層的強烈反彈。

游淑慧認為，雖然黨主席出席活動可以基於「和解」的立場，試圖放下過去的歷史包袱，例如對待二二八受難者一樣，向所有因國民黨統治而受難的人士道歉。但是，國民黨能否接受「一昧的否定過去50年的國民黨」，將是鄭麗文必須面對的巨大挑戰。

游淑慧說，鄭麗文的做法讓當年抓共諜的黃復興黨部前輩無法接受。（圖／翻攝新台派上線）

