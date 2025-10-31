鄭麗文明接任黨主席！國民黨全代會主軸「努力進前、藍天再現」

國民黨全國代表大會即將於明天登場，國民黨今天（31日）上午舉行會前記者會，介紹本次全代會主軸為「努力進前、藍天再現」。（圖／國民黨提供）

國民黨全國代表大會即將於明天登場，國民黨今天（31日）上午舉行會前記者會，介紹本次全代會主軸為「努力進前、藍天再現」，會上播放開幕影片後，隨即就會進行黨主席交接儀式，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜等黨內要角也都會參與盛會。此外，國民黨這次也特別推出最新的萊爾校長宇宙彩蛋廣告，諷刺民進黨執政問題。

國民黨發言人楊智伃說明，本次全代會主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

國政基金會副執行長凌濤指出，4年前他接任國民黨文傳會主委時才31歲，年輕世代認為國民黨應堅持走中道理性穩健的路線，也堅定要走親美友日和陸的方向。他提到，明天會上播放開幕影片後，隨即就會進行黨主席交接儀式，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜等黨內要角也都會參與盛會。

國民黨發言人鄧凱勛指出，最新民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓萊爾校長下車只差臨門一腳，全代會場也設置萊爾校長公車的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓萊爾校長下車的關鍵動力，把萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確的道路。

國民黨這次也推出最新的萊爾校長宇宙彩蛋廣告，新媒體部主任韋淳祐說明，國民黨過去4年呈現許多不同風格的政治選舉廣告，包括大選時由立委謝龍介與柯志恩演出的修車廣告，以及726反罷免時提出的「輸不起就翻桌」麻將廣告，近來則是廣受好評的萊爾校長動畫廣告，每一步都是不斷的自我突破創新，這次同樣是以創新的廣告宇宙方式來進行串聯。

韋淳祐表示，廣告中可以看到台灣目前面臨的關稅問題、能源問題與地方治理及環境問題，民進黨政府卻無能解決，如同影片中的萊爾校長「無能又自戀，不會的東西永遠不會」。除了凸顯民進黨執政的問題，這支廣告也是在全代會前的預熱，希望藉此連接過去、現在與未來。



