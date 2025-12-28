鄭麗文明起逐一會晤區域立委 藍營內部有溫差

要聞中心/綜合報導

國民黨主席鄭麗文將於29日啟動與區域藍委的一對一會談，首波以北部立委為主。鄭麗文27日出席「黨員Reset拓點計畫」時表示，「愛談什麼都可以，因為畢竟我跟大家都是戰友了」，強調會面沒有任何談話限制。

鄭麗文指出，自己本身是立委出身，深知在野立委非常辛苦、分秒備戰，過去一年多國民黨團戰功彪炳。她表示，此次會談主要是了解各方政治問題，包括立委在國會的問題、地方經營的問題，甚至對大選的看法等，希望立委持續與黨中央保持密切、暢通的交流。

國民黨立委王鴻薇表示已受邀，將赴黨中央與主席會面。她直言有兩點建議，第一，希望智庫在立院面臨重大議題攻防時，能主動做民調或運用其他科學工具，協助立委衡量攻防重點，因為許多重大政策在黨團大會中有鴿派、鷹派論述，卻缺乏科學數據輔助，討論起來很費力。

王鴻薇另外提到，希望黨中央能策動地方縣市與立院並肩作戰。她以《財劃法》不副署議題為例，指出沒什麼看到地方政府的戰力跟上，畢竟立院修《財劃法》也是要保障地方政府補助款不被中央剋扣，盼黨中央能協助連動地方政府一同攻防。

不過，根據《中時》的報導，也有不具名藍委認為，此次會面只是簡單拜會，因為鄭麗文與大多數藍委不是很熟悉，恐怕難以有什麼實質效果。該藍委指出，從鄭麗文日前接受媒體專訪談到出訪大陸來看，其黨務目標及重點已一清二楚，因此不會多談黨務建議，作為區域立委好好鞏固基層比較實在。

鄭麗文於18日已先邀請不分區藍委舉行便當會，共有9位不分區立委出席。國民黨立委吳宗憲會後轉述，會中討論立法院近期法案及2026布局，並預告「將來會變成常態，就是主席會跟黨籍立委分批便當會」，重點是讓立法院黨團跟黨中央溝通沒有障礙。

