鄭麗文明追思共諜 蔣萬安反應曝

對於鄭麗文明日將追思共諜吳石，蔣萬安未回應。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨新任黨主席鄭麗文明天(8日)將出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。根據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。蔣家第四代、台北市長蔣萬安被問到此問題，並無多做回應。

吳石官拜國防部中將參謀次長，從南京時期即不斷將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作，被查獲後判死刑；而吳石更被中共奉為「烈士」，近期並透過電視劇宣揚其「事蹟」。鄭麗文代表國民黨出席，被解讀是敵我不分，接受中共的史觀。

蔣萬安今晚間出席台北市水土保持服務團20周年組訓暨表揚活動，會前記者堵訪問他，怎麼看鄭麗文明天要去追思共諜？會覺得這樣敵我不分嗎？蔣萬安面帶微笑走進會場，並未多做回應。

